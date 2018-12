Liveticker: Werder mit Dampf, Hoffenheim führt!

Am Mittwochabend (20.30 Uhr) empfängt der SV Werder Bremen die TSG Hoffenheim im Weserstadion zum vorletzten Bundesliga-Spieltag des Jahres. Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker!

Apropos. Noch darf im Stadion geraucht werden, Freunde! Das nur mal nebenbei. *Der Tickerer ist mal eben in der Raucherpause*

So hitzig war die erste Hälfte. Checkt mal unseren Heattracker. Ob das Teil in der zweiten Halbzeit glüht?

Pause: Jetzt erst mal durchatmen. Wir gönnen uns zum Runterkommen Pommes. Immerhin!

45.+2: Oh man, Theo! Gebre Selassie nach Hereingabe von Jojo Eggestein mit dem Kopfball AUF die Latte. Verdammt!

45. +1: Booaaah! Kramaric mit einem guten Freistoß aus 18 Metern. Pavlenka fährt aber mit gewohnter Zuverlässigkeit die Tentakeln aus und entschärft den Sprengsatz.

43. Minute: Nee, Jungens. Jetzt bitte mal wieder in den Fokus-Modus wechseln. Da sind jetzt Unkonzentriertheiten bei Werder drin.

41. Minute: Der Kollege Knips mit massig Expertise in nur einem Tweet. Aber Recht hat er.

38. Minute: Der Rückstand nervt, keine Frage. Aber hier ist noch lange nicht Weihnachten! Da geht noch ‘was!

37. Minute: Das Tor der TSG müffelt noch nach. Werder scheint schon etwas geschockt zu sein.

34. Minute: Handspiel? Elfmeter für Werder? Nein, in Köln wurde draufgeschaut.

30. Minute: Wie verhext: Da klingelt‘s wirklich. Aber im falschen Tor! 1:0 für Hoffenheim durch Bittencourt! Nico Schulz hatte sich über links viel zu einfach durchgesetzt. Bittencourt konnte easy einschieben.

30. Minute: Es duftet nach Toren hier im Weserstadion, wirklich!

28. Minute: Wieder Werder, wieder Jojo Eggestein. Der Abschluss aber noch nicht feinjustiert. Der Ball geht knapp vorbei. Da war mehr drin!

27. Minute: Auf der Gegenseite Kaderabek mit einer guten Möglichkeit. Aber schön vergeigt: Der Ball dreht im Bremer Nachthimmel vermutlich noch immer noch seine Runden.

26. Minute: Den Freitstoß tritt Kruse - ein satter Strahl, aber Baumann ist zur Stelle - der Hoffenheim-Keeper, nicht der Werder-Manager.

25. Minute: Theo geht über seine Rechte durch, wird auf Höhe des Fünfers außerhalb des Strafraum von Schulz gelegt. gelbe Karte.

24. Minute: Werder macht das gut: Strukturiert, offensiv in der Vorwärtsbewegung.

21. Minute: „Ein geiles Spiel“, schreit der Kollege. Na der muss die Hektik ja auch nicht tickern.

16. Minute: Das Match friert nicht ein: Jojo Eggestein macht mächtig Alarm, kommt über rechts, flankt und Kruse nimmt das Leder volley. Aber Hoffenheim dazwischen. Sah lecker aus, brachte aber nix ein, noch nicht!

15. Minute: Uff - mal kurz durchatmen. Da war jetzt gerade viel Feuer drin. Wir legen uns fest: Werder muss eigentlich 1:0 führen. Das Ding von Osako war ein Hundertprozenter!

13. Minute: Was ist hier jetzt los?! Möhwald schickt Osako, der trifft aber nur das Außennetz. Alter Vatter! Den musst du machen, Junge!

13. Minute: Hoffenheim im Gegenzug mit Kramaric, Langkamp blockt ab. Wichtig!

12. Minute: Wenn der durch geht...! Ist er aber nicht. Klaassen mit einem Pass in die Naht für Jojo.

10. Minute: Hoffenheim ziemlich easy unterwegs: Unaufgeregt, lauernd. Werder muss aufpassen, sich nicht zu weit zurückdrängen zu lassen.

8. Minute: Werder kommt gut in die Partie und hat die Giftspritze dabei. Hier werden heute keine Geschenke verteilt, Freunde!

6. Minute: Jojo Eggestein mit schickem Solo, wir aber kurz vor dem Strafraum gefoult. Der Freistoß geht in die Mauer. Gar nicht mal so gut getreten.

4. Minute: Hoffenheim im 3-4-3 unterwegs.

3. Minute: Der Kollege Knips schon im Analyse-Modus. Raute, meint er. Mit Eggestein auf der Sechs und Osako auf der Zehn. Vorne Kruse und Jojo Eggestein.

20.30 Uhr: Anpfiff! Dann wollen wir mal...

20.28 Uhr: Die Ruhe vor dem Werder-Sturm. Warten auf den Anpfiff. Die Mannschaften laufen ein. Alle da, super!

20.22 Uhr: Jetzt aber wieder sportlich: Kohfeldt spricht bei Sky. Nur ein Sieg aus den letzten sieben Spielen. „Es fühlt sich nicht wie eine Krise an“, sagt der Werder-Coach. Das Spiel in Düsseldorf habe Auftrieb gegeben. Von Drohnen-Bildern wisse Kohfeldt übrigens nichts.

20.21 Uhr: Wobei nicht ganz. Man kann es aber ja auch nicht jedem Recht machen. Heute für uns im Weserstadion vor Ort: der Grinch Daniel Cottäus.

Es tut mir leid, aber ich werde es NIE verstehen, warum sich erwachsene Menschen Weihnachtsmann-Mützen aufsetzen. Dass sie bei #SVWTSG überwiegend grün-weiß sind, macht die Sache nur geringfügig besser. #Werder — Daniel Cottäus (@DanielCottaeus) 19. Dezember 2018

20.19 Uhr: Immerhin stimmt die Optik. Lasst glühen, Jungs!

20.16 Uhr: Noch 14 Minuten bis zum Anpfiff - und das ist jetzt schon anstrengend. Die Tastatur glüht, spuckt aber nix Sinnvolles aus!

20.11 Uhr: Volley das Echo von den Heavy-DeichStuben-Usern. Hier knistert‘s schon.

Klar, ruiniert die @Deichstube doch. Warum fackelt ihr den Laden nicht einfach ab?? — LARS KRANENKAMP (@kranenkamp) 19. Dezember 2018

20.09 Uhr: Jetzt ist Druck drauf Freunde. Erwartet lieber nix. Wenn zu viele Tore fallen, kommen wir nicht hinterher. Und wenn Werder schnell hinten liegen sollte, machen wir den Laden aber ganz fix wieder zu.

ACHTUNG, ACHTUNG - heute fumst unser Liveticker aber mal so richtig, viel Spaß mit dem weltbesten @Timo_Stroemer #werder #SVWTSG #deichfums — Björn Knips (@Knipser13) 19. Dezember 2018

20.06 Uhr: Wir sind schon ganz gespannt auf die Weihnachtsbaum-Trikots. Sportlich ist Werders Bilanz mit den Tannen-Jerseys jedenfalls ein gutes Omen, wie der Blick in unsere Fotostrecke zeigt. Heute gerne wieder drei Punkte unterm Baum!

19.57 Uhr: Auf die schnelle noch Grüße von unserem (B)EscherWisser: In seiner Vorab-Taktik-Analyse erklärt Tobias Escher, wie Werder die TSG heute schlagen kann.

19.55 Uhr: Im Gästeblock ist übrigens heute „Stille Nacht“: Nur 100 TSG-Fans sind heute im Weserstadion dabei. Kein Diss, stimmt wirklich. Hier nachzulesen.

19.50 Uhr: Habt Ihr eigentlich diese Drohnen-Sache mitbekommen? Werder hat die TSG im Vorfeld des heutigen Spiels offenbar mit einer Drohne ausspioniert. Wie so Geheim-Agenten! Hier könnt Ihr die Werder-Drohnen-Geschichte nachlesen.

19.45 Uhr: Die Vorfreude steigt. Flutlichtspiel im Weserstadion, fast Weihnachten. Mehr geht doch eigentlich nicht. Und dementsprechend heiß sind die Werder-Fans, die wir rund um die Arena abgeschossen haben - mit der Kamera, keine Sorge.

19.40 Uhr: Der Kollege Björn Knips hat in Windeseile die Werder-Startelf gegen die TSG eingeordnet. Gönnt Euch!

19.36 Uhr: Und ist ist jetzt auch die Startelf der TSG. Unsere Freunde Grillitsch und Belfodil nur auf der Bank. Wenn sich das mal nicht rächt.

19.33 Uhr: Sahin übrigens wegen Problemen mit dem Sprunggelenk nicht im Kader. Nicht gut, aber das muss auch so gehen.

19:32 Uhr: Werder mit Möhwald und Jojo Eggestein in der Startelf!

19.31 Uhr: Und da ist sie auch schon, die Aufstellung des SV Werder!

19.30 Uhr: Moin aus der DeichStube. Wir sind so weit, kann eigentlich losgehen. Aber Geduld, Freunde. Wir warten erst mal auf die Aufstellungen. Die sollten gleich kommen.

Der Vorbericht

Zwei Spiele hat der SV Werder Bremen im Kalenderjahr 2018 noch vor der Brust. Am Mittwoch steht das letzte Heimspiel des Jahres gegen die TSG Hoffenheim auf dem Plan, ehe es am Samstagnachmittag zu RB Leipzig geht. Gegen die TSG müssen die Bremer wie schon am vergangenen Wochenende gegen den BVB an die Leistungsgrenze gehen. Dort verhalfen die Grün-Weißen durch die knappe, aber letztlich verdiente 1:2-Auswärtsniederlage in Dortmund dem BVB unfreiwillig zur Herbstmeisterschaft.

Zwar konnten die Bremer nichts Zählbares mit an die Weser nehmen, auf die in weiten Teilen ordentliche Leistung können sie allerdings aufbauen. So oder so: Die Zielsetzung für das letzte Heimspiel des Jahres ist klar: Zählbares, am besten drei Punkte, in Bremen behalten.

Das klingt erst einmal ganz simpel - wenn da nicht der nächste Gegner wäre. Hoffenheim zählt seit Jahren zu den besseren Teams der Liga und hat in dieser Saison erstmals an der Champions League teilgenommen. Aktuell liegen die Kraichgauer mit 23 Punkten auf Platz sechs der Tabelle und damit in unmittelbarer Reichweite für die Bremer. Mit einem Sieg würde Werder vorbeiziehen.

Dagegen spricht allerdings die Bilanz der Hoffenheimer aus den letzten acht Spielen, in denen sie jeweils ungeschlagen blieben. Aber: Die Formkurve der Kraichgauer stagnierte zuletzt ein wenig - das 0:0 gegen Mönchengladbach war das vierte Remis in Folge. Davor hatte die Nagelsmann-Elf noch vier Spiele nacheinander gewonnen. Die letzte Niederlage kassierten sie am siebten Spieltag vor eigenem Publikum gegen Eintracht Frankfurt (1:3).

Johannes Eggestein wieder fit und ein Startelf-Kandidat

Personell sieht es bei den Grün-Weißen wieder etwas besser aus. Der zuletzt krank fehlende Johannes Eggestein steht für das Hoffenheim-Spiel ebenso zur Verfügung wie der in Dortmund nach seinem Torstangen-Crash wegen einer Schienbeinprellung ausgewechselte Davy Klaassen. Lediglich Milos Veljkovic muss ein weiteres Mal passen, seinen Part in der Innenverteidigung wird erneut Sebastian Langkamp übernehmen.

Bei den Kraichgauern könnte Kapitän Kevin Vogt wieder in den Kader rutschen. Der Abwehrchef hatte zuletzt gegen die Fohlen verletzungsbedingt pausieren müssen. Definitiv nicht dabei sein werden hingegen Havard Nordtveit und David Otto (beide Knochenödem am Fuß) sowie Lukas Rupp (Kreuzbandriss). Ansonsten hat TSG-Trainer Julian Nagelsmann die Qual der Wahl.

Die Gesamt-Bilanz zwischen Werder und der TSG in der Bundesliga spricht eindeutig für die Bremer: In bisher 20 Spielen gelangen Werder neun Siege und acht Unentschieden bei lediglich drei Niederlagen.

