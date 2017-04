Nouri: "Die Fans dürfen heute abheben"

Bremen - Große Freude bei Werder Bremen. Nach zuletzt sechs Siegen aus sieben Spielen kann Grün-Weiß in der Tabelle nach oben gucken. Trainer Alexander Nouri bleibt aber am Boden.

Alexander Nouri (Werder-Trainer): "Wir haben uns das hart erarbeitet. Wir betreiben hohen Aufwand, sind füreinander da. Unser Glück war, dass wir vorne eine gewisse Effektivität hatten. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, das ganze Team macht unsere schöne Serie erst möglich. Die Fans dürfen heute ein Stückweit abheben. Wir bleiben am Boden. Wir denken nun an das Spiel gegen Frankfurt am Freitag. Die Brücke zwischen Träumen und Realität ist harte Arbeit."

Maximilian Eggestein (Werder-Spieler): "Ich wollte erst auf den kurzen Pfosten gehen, dann habe ich gesehen: Das wird nix. Da bin ich nach hinten gegangen und dann war er drin. Ich habe den Moment gar nicht genug ausgekostet. Seitdem ich bei Werder bin, habe ich davon geträumt, vor der Ostkurve zu treffen."

Zlatko Junuzovic (Werder-Spieler): "Das Trainerteam arbeitet sehr akribisch und wir setzen das gut um. Die Chemie passt. Maxi Eggestein kommt rein und spielt als wäre er total erfahren. Er hat sich heute mit dem Tor belohnt. Wir freuen uns über den Sieg und die Serie. Jetzt ist es wichtig, gut zu regenerieren und Freitag wieder alles geben."

Markus Weinzierl (Schalke-Trainer): "Eine solche Niederlage darf so nicht passieren. Am Anfang hatten wir alles im Griff, nach dem Rückstand war es gegen starke Bremer sehr schwer. In der zweiten Halbzeit gab es eine gute Phase, aber um noch eine Chance zu haben, hätten wir da irgendwann den Ausgleich erzielen müssen."



Benedikt Höwedes (Schalke-Spieler): "Wir haben viele Situationen einfach nicht richtig gelöst. Wir haben in den entscheidenden Zweikämpfen nicht richtig reagiert."

Quelle: WerderStube