Angeberwissen: Werder sollte unbedingt zur Halbzeit gegen Freiburg führen

Von: Björn Knips

Teilen

Werder Bremens Kapitän Marco Friedl, der in der Hinrunde gegen den SC Freiburg früh vom Platz flog, steht vor seinem 100. Bundesliga-Spiel. © gumzmedia

Wissenswertes und interessante Fakten rund um den SV Werder Bremen: Das Angeberwissen zum Heimspiel gegen den SC Freiburg.

Bremen – Der April macht ja bekanntlich, was er will und ist wettertechnisch unberechenbar. Da wird es oft ungemütlich – so wie aktuell. Für den SV Werder Bremen ist das aber ein richtig angenehmer Monat, wenn der Gegner wie am Sonntag (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) SC Freiburg heißt. Denn im April kassierten die Bremer in der Bundesliga-Geschichte noch keine Niederlage gegen das Team aus dem Breisgau. Es gab fünf Siege und ein Remis. Dazu passt: Der letzte Heimsieg datiert vom 13. April 2019 (2:1). Es war eines der torreicheren Duelle dieser beiden Teams, denn in den letzten neun Partien fielen im Schnitt nur 1,66 Treffer. Und das ist längst nicht alles, was wir an Angeberwissen für diese Partie zu bieten haben:

Bilanz: Von den bislang 43 Duellen gewann Werder Bremen 23, zehn Mal endete diese Partie unentschieden oder mit einem Sieg für den Sportclub. Seit vier Heimspielen ist Werder gegen den SC Freiburg ungeschlagen, darunter drei Unentschieden. Daheim gab es bislang elf Siege, sechs Remis und vier Niederlagen. Aber Achtung: Freiburgs Kulttrainer Christian Streich hat an der Weser eine positive Bilanz (2-5-1).

Schon gelesen? Alle Infos zur Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg!

Werder Bremen gegen SC Freiburg: Wenig Erfolg am Sonntag - Marco Friedl vor 100. Bundesliga-Spiel

Form: Aktuell ist Werder Bremen fünf Spiele sieglos, Freiburg drei. Die Bremer haben die meisten Heimniederlagen (8) und von den letzten 13 Sonntagspielen nur eines gewonnen. Freiburg ist auswärts drei Mal und sonntags sechs Mal ungeschlagen.

Platzverweise: Im Hinspiel kassierte Werder-Kapitän Marco Friedl nach einer umstrittenen Notbremse eine frühe Rote Karte. In Bremen droht das zumindest aus statistischer Sicht nicht. Denn in den Duellen dieser beiden Teams im Weserstadion flogen bislang nur Freiburger vom Platz – sieben Mal.

Jubiläen: Marco Friedl könnte sein 100. Bundesligaspiel (99 Mal für Werder, ein Mal für Bayern) absolvieren. Der SC Freiburg steht erneut vor dem Doppeljubiläum: Fällt das 1000. Tor (-1), kann es auch was mit dem 250. Bundesligasieg werden.

Schon gelesen? So sehen Fans das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen SC Freiburg live im TV und im Livestream!

Statistik: Werder Bremen gewinnt bei Pausen-Führung bisher immer gegen SC Freiburg

Fun Fact: Führte Werder Bremen zur Pause gegen den SC Freiburg, gab es bislang immer einen Sieg – und das schon 15 Mal.

Rankings: In der Tabelle liegen die Clubs einige Plätze auseinander, in anderen Rankings nicht. Sie sind Tabellennachbarn in der Laufwertung (Werder 114,8 km im Schnitt/10. Platz, SCF 114,4 km/11.) und in der Zuschauertabelle (Werder 41.536 im Schnitt/10.; SCF 34.214/11.).

Persönliches: Jiri Pavlenka kassierte in neun Spielen gegen den SCF erst sieben Tore, in zwei seiner vier Heimspiele stand die Null. Leonardo Bittencourt verlor kein Heimspiel gegen den SC (4-2-0), gegen den er schon sieben Bundesligatore schoss – gegen keinen Club gelangen ihm mehr! Niklas Stark hat die verheerendste Freiburg-Bilanz: 1-2-8. (kni)