Vor Auswärtsspiel in Freiburg: Die Highlights der Werder-Pressekonferenz in 189,9 Sekunden

Von: Mario Nagel

Teilen

Bremen - Der SV Werder Bremen gastiert am elften Spieltag der Bundesliga beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Vor dem Duell mit dem Tabellendritten spricht Werder-Trainer Ole Werner über das Personal, den kommenden Gegner und die Stimmung in der Mannschaft nach dem Aus im DFB-Pokal beim SC Paderborn. Die Highlights der Bremer Pressekonferenz in 189,9 Sekunden!

