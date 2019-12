TV Guide: Werder gegen Paderborn live, im Stream und Highlights – wo und wann läuft der SVW?

Das anstehende Heimspiel von Werder Bremen gegen den SC Paderborn findet am Sonntag um 18.00 Uhr statt. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie live im TV oder im Stream verfolgen könnt und wo und wann die Highlights im Fernsehen laufen.

Auch das Spiel zwischen Werder Bremen und dem SC Paderborn ist nicht im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie um 18.00 Uhr live. Im Live-Stream könnt ihr Werder Bremen über SkyGo verfolgen.

Werder Bremen: DAZN ohne Übertragungsrechte

Sonntags, überträgt da nicht auch der Streamingdienst DAZN Spiele der Bundesliga? Ja, allerdings nur an bestimmten Spieltagen und dann um 13.30 Uhr. Für Fans des SV Werder Bremen bleibt damit also nur Sky, um das Spiel gegen den SC Paderborn live zu sehen. Ihr werdet zudem wohl auch andere Streams im Internet finden – allerdings sind diese von schlechter Qualität und illegal. Also Finger weg!

Alternativen für Fans von Werder Bremen

Unsere Empfehlung für einen entspannten Fußballabend ist die Union Bar und analoge DeichStube am Brommyplatz. Für Verpflegung und Bier-Nachschub ist dort gesorgt, auch eine angenehme Atmosphäre ist garantiert. Alternativ stellen wir selbstverständlich unseren DeichStube-Liveticker zum Spiel Werder Bremen gegen den SC Paderborn zur Verfügung.

Werder Bremen gegen Paderborn im TV – Highlights und Programmtipps im Überblick:

Sonntag, ab ca. 20.30 Uhr: Highlights des Spiels bei DAZN auf Abruf zur Verfügung

Sonntag, ab 21.45 Uhr: Sportschau – Bundesliga am Sonntag (NDR)

Sonntag, ab 22.15 Uhr: Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs (WDR)

Montag, ab 22.15 Uhr: 100% Bundesliga – Fußball bei NITRO (RTL Nitro)