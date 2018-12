Klaassen: „Wir sind nicht effektiv genug für Europa“

Davy Klaassen monierte nach der 2:3-Niederlage in Leipzig die Bremer Chancenverwertung.

Leipzig - Werder Bremen hadert erneut mit den vergebenen Chancen bei der 2:3-Niederlage gegen RB Leipzig. Die Stimmen zum Spiel.

Davy Klaassen (Werder-Profi): „Es ist wie letzten Mittwoch. Wir müssen uns einfach belohnen. Wir kreieren viel, treffen aber zu wenig. Wir sind nicht effektiv genug für Europa. Ich habe nur wenige Spiele gesehen, in denen wir schlechter waren als der Gegner.Das System und die Spielweise sind für uns das wichtigste. Wenn das so bleibt, wird das andere auch kommen.“

Max Kruse (Werder-Kapitän): „Es ist genauso bitter wie letzte Woche gegen Hoffenheim und die Woche davor in Dortmund. Irgendwann kann man auch nicht mehr vom fehlenden Glück sprechen, sondern das ist einfach fehlende Cleverness. Wir kommen hier nicht, um Unentschieden zu spielen, das ist nicht unsere Philosophie. Die Einwechslung von Pizarro, war genau der richtige Impuls. Das Problem ist, dass wir dann vergessen haben, zu verteidigen. Und wir haben vergessen, weiter Fußball zu spielen. Wir schießen in der 77. Minute das zweite Tor, alles läuft für uns, aber wir machen den Ball wieder langsam. Vielleicht denken wir, ein Punkt ist ja genug. Wir spielen zu sehr auf Sicherheit.

Zu seinem Gegentor: „Ich war beim Pass von Jiri (Pavlenka, Anm. d. Red.) nicht überrascht. Das ist häufiger die Methode, wenn die beiden Achter gedeckt sind, dass ich komme, den Ball mitnehme oder klatschen lasse. Der Ball war etwas kurz und in die falsche Richtung, so etwas passiert eben mal.“

Kevin Möhwald (Werder-Profi): „Was heißt zu viel gewollt? Wir hatten so viele Chancen, das hat sogar noch das Hoffenheim-Spiel übertroffen – und am Ende stehen wir wieder mit leeren Händen da. Beim letzten Gegentor übergeben wir nicht, sprechen nicht miteinander. Das ist einfach bitter. Aber heute haben es vor allem vorne liegen gelassen. Wir haben auch heute wieder guten Fußball gezeigt, aber dafür können wir uns nichts kaufen. Das nehmen wir schon mit in die Winterpause.“

Maximilian Eggestein (Werder-Profi) : „Wir wollten weiter auf Sieg spielen, hatten durch Yuya auch die Chance. Das Gegentor wäre auch gefallen, wenn wir uns hinten reingestellt hätten, das resultierte doch aus einem Einwurf. Wir haben diese Woche drei gute Spiele gemacht, aber nur einen Punkt geholt.“

Florian Kohfeldt (Werder-Coach): „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Wir haben viel zu viele Chancen liegen lassen. Trotzdem habe ich eine tolle Mannschaft in der Kabine, mit tollem Charakter.“

Quelle: DeichStube