Das FNB-Stadion, auch Soccer City genannt, in Johannesburg war 2010 Austragungsstätte des WM-Finals. Am Sonntag ist Werder Bremen zu Gast.

Das erste Testspiel von Werder Bremen im Trainingslager in Südafrika steigt am Sonntag in Johannesburg gegen die Kaizer Chiefs. Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker.

15.00 Uhr: Kurzfristige Änderung zur verteilten Aufstellung: Kapino ist doch sofort dabei. Jetzt kann der Grieche, der sich direkt nach seiner Verpflichtung im Sommer verletzt hatte, zeigen, was er drauf hat.

14:59 Uhr: Die Bremer waren bei der Partie vor Ort, haben Präsenz gezeigt und reichlich Interviews gegeben. natürlich musste Marco Bode seine "Steffi-Graf-Nelson-Mandela"-Geschichte rauf und runter erzählen. Bei uns auch!

14:55 Uhr: Heute Werder, gestern die Mamelodi Sundowns: Nur 24 Stunden vor dem Test gegen die deutschen Gäste haben die Kaizer Chiefs im FNB-Stadium noch in der Meisterschaft ein 1:2 kassiert. Folge: Abgang auf Rang neun für das Team von Trainer Ernst Middendorp.

14.52 Uhr: Die Premiere von Stefanos Kapino im Werder-Tor gibt es dann im dritten Viertel zu feiern. Zunächst steht Luca Plogmann im Kasten.

14:49 Uhr: Leckere Aufstellung übrigens für den ersten Abschnitt des Tests: Coach Florian Kohfeldt schickt Johannes Eggestein und Josh Sargent gemeinsam auf den Platz. Volle Ladung Zukunft!

14.44 Uhr: Wir haben mal bei Werder-Aufsichtsrat Marco Bode nachgefragt, wie er es findet, dass in Südafrika außer den 200 niemand das Spiel sehen wird. Antwort: "Das ist schade, wirklich unglücklich. Es könnte optimaler sein." Wir übersetzen mal: Großer Mist!

14.39 Uhr: Ein paar Zuschauer wurden doch ins Stadion reingelassen. Vielleicht so 200.

14.31 Uhr: Unser Reporter Daniel Cottäus ist im Stadion und hat erst mal ein Foto gemacht. Also nachdem er seine Kinnlade wieder eingerenkt hat. ALTER. IST. DAS. FETT.

14.16 Uhr: Vor dem Anpfiff haben wir mit Werders Super-Fan aus Südafrika, Kgalabi Phale, gesprochen und ihn nach seinem Tipp gefragt. Erfahre mehr über Kgalabi in unserer Geschichte: Wiedersehen mit der alten Liebe

14.07 Uhr: Mit dieser Aufstellung startet Werder Bremen ins Testspiel gegen die Kaizer Chiefs um 15 Uhr.

Der Vorbericht

Zwei Testspiele bestreitet Werder Bremen im Trainingslager in Südafrika. Das erste steigt am Sonntag in Johannesburg gegen den südafrikanischen Erstligisten Kaizer Chiefs, der wohl bekannte Club des Landes. Das Spiel wird um 15 Uhr deutscher Zeit im FNB-Stadion angepfiffen - und nicht, wie ursprünlich geplant, auf der Sportanlage des Randburg AFC.

Starker Regen hatte die Verlegung nötig gemacht, Werder wollte den Trainingsplatz schonen. Jetzt geht es also ins riesige Stadion vom WM-Finale 2010, wo Andres Iniesta Spanien gegen die Niederlande zum Weltmeister-Titel geschossen hatte. Die Arena, auch bekannt als Soccer City, fasst 94.000 Zuschauer. Die Ränge werden allerdings leer sein, denn das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der Test gegen die Kaizer Chiefs, die mitten in der Saison stecken, wird ein Spiel in vier Etappen. Gespielt wird 4 x 25 Minuten – das ungewöhnliche Format hat sich Werder-Trainer Florian Kohfeldt gewünscht. „Es werden zwei Mannschaften jeweils 2 x 25 Minuten spielen. Die Pause macht es mir möglich, nochmal richtig eingreifen zu können.“

Testspiel Werder Bremen gegen Kaizer Chiefs live verfolgen

Verzichten muss Kohfeldt dabei weiterhin auf Philipp Bargfrede und Fin Bartels, die zuletzt lange beziehungsweise sehr lange ausgefallen waren. Auch Jiri Pavlenka, der wegen einer Erkältung die ersten fünf Trainingseinheiten in Südafrika verpasst hatte, fehlt. Erstmals für Werder soll Stefanos Kapino zum Einsatz kommen. Der Torwart hatte sich im Sommer kurz nach seiner Verpflichtung verletzt und war seitdem ausgefallen. Zum Start in die Bundesliga-Rückrunde gegen Hannover 96 soll der Grieche aber auf der Bank sitzen. Für den Fall der Fälle braucht er also zumindest ein wenig Spielpraxis.

Werder Bremen überträgt das Spiel live und kostenlos per Stream auf seinem Youtube-Kanal. Den Test gegen Bidvest Wits gibt‘s dann am kommenden Freitag (17 Uhr) übrigens per Livestream auf Facebook. Die DeichStube berichtet von beiden Spielen im Liveticker - seid dabei!

Alles Weitere zum Trainingslager in Südafrika erfahrt ihr in diesem Ticker!

