Das Vorspiel der Derby-Legenden – nur Seeler wird vermisst

Bremen - Das Nordderby beginnt nicht erst mit dem Anpfiff, sondern schon Stunden vorher treffen echte Werder-Spieler und echte Rothosen aufeinander – nicht auf dem Rasen, sondern an der Theke. Natürlich auch an einem Ostersonntag wie in diesem Jahr.

Austragungsort ist wie immer Grothenn's Gasthaus – Werders Stammlokal. Und es haben sich wieder zahlreiche Ex-Profis aus beiden Clubs angesagt, wie Max Lorenz aus Werders Meistermannschaft von 1965 berichtet.

Nur einer ist diesmal nicht dabei, der sonst nie fehlt: HSV-Ikone Uwe Seeler. „Das ist wirklich schade“, sagt Lorenz: „Aber Uwe macht das richtig, der sitzt vorm Kamin auf seinem Bauernhof in St. Peter Ording und erholt sich noch ein bisschen von seiner Operation, während wir alten Männer im Stadion frieren müssen.“ Lorenz lacht.

Ohne Spaß und ein paar Frotzeleien geht es bei ihm und den alten Haudegen nicht. „Bei Grothenn's wird wieder ganz viel geschnackt“, freut sich der 77-Jährige schon: „Und natürlich gewettet – aber nicht um Geld.“ Wirklich nicht? Lorenz lacht wieder, das muss als Antwort reichen.

Hört bitte auf mit diesem Mist!

Und wer kommt alles aus Hamburg? „Harry Bähre“, schießt es aus Lorenz heraus: „Das ist der mit der 001.“ Als die Bundesliga 1963 ins Leben gerufen wurde, erhielt Bähre den Spielerpass mit der Nummer 001. Auch der Vize-Weltmeister von 1966, Willy Schulz, wird in Bremen erwartet. Genauso wie Manfred Kaltz, der Erfinder der Bananenflanke.

Seinen Tipp für das Nordderby hat Lorenz schon parat: „Es kann ruhig 1:1 ausgehen, das wäre für beide Mannschaften gut. Diese beiden Vereine haben Charakter und gehören einfach in die Bundesliga.“ Gewalt und Pyrotechnik gehören dagegen nicht in die Bundesliga, findet Lorenz und redet sich dabei schon ein wenig in Rage: „Das sind für mich keine Fans. Ich habe immer Angst, dass irgendwann mal einem Kind etwas passiert. Hört doch bitte auf mit diesem Mist! Wir wollen doch ein schönes Derby haben.“

Quelle: WerderStube