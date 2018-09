Liveticker: Dilrosun verkürzt auf 2:1, Pavlenka sieht nicht gut aus!

Fünfter Bundesliga-Spieltag

+ © dpa Die Hertha ist zurück. © dpa

Bremen: Am fünften Bundesliga-Spieltag kommt es an der Weser zum Spitzenspiel. Werder Bremen gegen Hertha BSC - Vierter gegen Zweiter. Das Weserstadion ist für die Englische Woche bereit - ab 18.30 Uhr rollt am Dienstag der Ball. Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker.