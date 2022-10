Werner will nach einer schwarzen Werder-Woche gegen Hertha die Heimbilanz aufpolieren

Von: Malte Bürger

Ole Werner, Trainer des SV Werder Bremen, will gegen Hertha BSC (Freitag im DeichStube-Live-Ticker) zurück in die Erfolgsspur finden. © Uwe Anspach / dpa

Der SV Werder Bremen spielt am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC und will nach einer schwarzen Woche am Freitag (20.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) die Heimbilanz aufpolieren.

Bremen – Natürlich hätte er seine Planungen einfach komplett über den Haufen werfen, auf einmal alles hinterfragen können. Die Woche zuvor war schließlich alles andere als angenehm. Doch genau das hat Ole Werner nicht getan. Stattdessen reagierte der Chefcoach des SV Werder Bremen nach drei Niederlagen am Stück so, wie er es eigentlich immer tut. Nämlich mit einem ausgeprägten Ruhepuls. „Das ist mein Naturell, dass ich mit den Situationen, wie sie sich darstellen, auf eine sachliche Art und Weise umgehe.“ Folglich sahen sich seine Spieler vor der Heimpartie gegen Hertha BSC (Freitag, 20.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) auch nicht einer veränderten Herangehensweise im Training ausgesetzt. Die Stärke soll stattdessen durch konstante und gewohnte Abläufe zurückgewonnen werden. „Ich glaube, dass das der Weg ist, der dann über einen längerfristigen Zeitraum dazu führt, dass man gut arbeitet“, erklärte Werner.

Werder Bremen gegen Hertha BSC ein Bundesliga-Spiel gegen die direkte Konkurrenz um den Klassenerhalt

Mit der Langfristigkeit ist das allerdings so eine Sache. Ein Großteil der Saison folgt zwar noch und auch da wollen sie bei Werder Bremen natürlich erfolgreich sein, doch nun naht erst einmal die WM-Pause mit großen Schritten. Nur vier Partien liegen bis Mitte November noch vor den Bremern, vor allem die beiden jetzigen Duelle mit Hertha BSC und dem FC Schalke 04 bekommen da schnell eine Art Schlüsselrolle – schließlich geht es gegen die direkte Konkurrenz um den Ligaverbleib. Doch auch davon lässt sich Ole Werner nicht treiben. „Ich glaube, dass in dieser Liga erst einmal zwölf Mannschaften das Ziel haben, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Da gehören auch wir dazu“, sagte der 34-Jährige.

„Welche Saisonziele in Berlin oder auf Schalke formuliert wurden, weiß ich gar nicht. Für uns ist nur wichtig, jeden Punkt einzusammeln, der möglich ist. Und all unsere bisherigen Spiele zeigen, dass es in keinem davon für uns selbstverständlich ist zu punkten.“ Doch da das Glas für den Coach des SV Werder Bremen lieber halbvoll denn halbleer ist, betonte er auch: „Die gute Nachricht daran ist, dass wir in keinem dieser Spiele chancenlos waren und einfach nur die Daumen gedrückt haben, dass die Niederlage nicht zu hoch wird. Das ist für uns als Aufsteiger ein gutes Zeichen.“

Werder Bremen gegen Hertha BSC - Trainer Ole Werner über Heimschwäche: „Tore hier auch nicht kleiner oder größer“

Und mit dieser Einstellung geht es nun in den Endspurt vor der mehrwöchigen Auszeit. Sozusagen auf die Zielgerade. „Die gibt es überall. Bei den Bundesjugendspielen genauso wie beim Fußball“, meinte Ole Werner grinsend. „Du weißt, dass nicht mehr allzu lange zu gehen ist und mobilisierst noch einmal die letzten Kräfte. Du hast diese Pause vor Augen und willst mit dem bestmöglichen Gefühl hineingehen.“ In diesem Fall sind das natürlich Siege. Allerdings hat seine Elf beim SV Werder Bremen in dieser Saison bekanntlich so ihre Probleme damit, im eigenen Stadion Erfolgserlebnisse zu feiern. Auswärts läuft es wesentlich besser. Eine Erklärung dafür hat Werner auch weiterhin nicht. „Man gibt immer alles auf dem Platz und ich glaube, dass wir das auch in den Heimspielen getan haben“, sagte er vor dem Spiel gegen Hertha BSC.

„Man fährt weiterhin gut damit, sich die Spiele im Einzelnen und die dortigen Erklärungen für nicht so gute Ergebnisse anzuschauen. Und diese Spiele sind nicht grundsätzlich anders als auswärts." Trotzdem ist Werder Bremen in der Heimtabelle aktuell mit vier Zählern nur Vorletzter. „Am Ende des Tages sind die Tore hier in Bremen auch nicht kleiner oder größer als anderswo", unterstrich Werner und garantierte mit einem Lächeln: „Wir sind nach wie vor sehr gerne bei Heimspielen vor Ort, wissen aber auch, dass wir im Laufe der Saison nicht so gepunktet haben wie auswärts. Aber es gibt dafür in meinen Augen trotzdem keinen rationalen Grund – und deshalb versuchen wir es gegen Berlin wieder." (mbü)