Bremer Kruse und Hamburger Krise: Die Fakten zum Nordderby

Bremen - Das 108. Nordderby der Bundesliga-Geschichte zwischen Werder und dem HSV steigt am Samstagabend (18.30 Uhr) im Bremer Weserstadion. Die wichtigsten Fakten zum Spiel.

1. Bilanz pro Werder: Es ist Tradition – das Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. Kein Duell gab es in der Bundesliga häufiger. 107 Mal trafen die beiden Clubs aus dem Norden schon aufeinander. Die Bilanz ist ziemlich ausgeglichen – mit leichtem Vorteil für die Grün-Weißen. Werder gewann 38 Spiele, Hamburg 34, in 35 Derbys gab es keinen Sieger. Kein Duell in der Bundesliga endete übrigens öfter unentschieden.

2. Großer Schritt: Werder kann sich ein kleines Polster im Abstiegskampf verschaffen. Mit einem Sieg würden die Bremer den Abstand auf den Nordrivalen (aktuell Tabellen-Vorletzter, sechs Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz) auf neun Punkte ausbauen. Der HSV hingegen rückt Werder bei einem Sieg wieder auf die Pelle.

3. Florian Kohfeldt:Für Werder-Coach Florian Kohfeldt ist es das erste Nordderby als Cheftrainer. Mit ihm sind die Bremer zu Hause noch ungeschlagen. In sieben Spielen gab es vier Siege und drei Unentschieden. Das gab es etwa unter Vorgänger Alexander Nouri nie – nicht mal in der starken Rückrunde der Vorsaison.

4. Bernd Hollerbach: Der Hamburger Trainer hat als aktiver Profi elf Mal gegen Werder gespielt (neun Mal für den HSV). Dabei gewann er viermal, zweimal verlor er, fünf Spiele endeten remis. Als HSV-Trainer wartet er nach vier Spielen weiter auf seinen ersten Sieg (zwei Punkte). Samstag steigt sein erstes Nordderby als HSV-Chefcoach. Als Trainer der Würzburger Kickers traf er schon einmal auf Werder: 2015 im DFB-Pokal (2:0 für Werder).

5. Kruses Serie: Für Werder geht es um einen Riesenschritt im Kampf um den Klassenerhalt, für Max Kruse geht es ganz nebenbei auch um seine persönliche Bilanz gegen den HSV. Denn der Stürmer hat noch keines seiner zwölf Duelle (vier Tore) gegen Hamburg verloren (7 Siege, 5 Remis). Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hat er noch eine weiße Weste.

6. Hamburgs Misere: Für den HSV ist das Nordderby nun der elfte Anlauf, wieder einen Bundesliga-Sieg einzufahren. Der letzte Dreier liegt mehr als 100 Tage zurück. In den vergangenen zehn Spielen holten die „Rothosen“ nur vier Punkte. Auf fremden Rasen hat Hamburg in dieser Saison erst einmal gewonnen.

7. Werder vorne im Team-Vergleich: Werder-Sturm gegen HSV-Abwehr, Mittelfeld gegen Mittelfeld. Unser Taktik-Experte Tobias Escher hat vor dem Nordderby die Mannschaftsteile beider Teams analysiert und ist zu einem klaren Ergebnis gekommen: HSV punktet in der Abwehr - sonst dominiert Werder! Endstand des Teamvergleichs: 2,5 zu 0,5 für Grün-Weiß!

8. Wer fehlt? Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic ist nach überstandenen Muskelproblemen im Oberschenkel wieder rechtzeitig fit geworden. Florian Kohfeldt kann bis auf die Langzeitverletzen aus dem Vollen schöpfen. Beim HSV fehlen Albin Ekdal (Sprunggelenksverletzung), Lewis Holtby (Risswunde am Schienbein) und Nicolai Müller (Kreuzbandriss).

9. Elfmeter gefällig? Der SV Werder bekam als einziges Team der Liga in der laufenden Saison noch keinen Elfmeter zugesprochen. Der Hamburger SV bringt es auf einen. Sollte Werder doch mal einen bekommen, wäre das ein Fall für Max Kruse. Bremens Superstar verwandelte bisher alle seine elf Bundesliga-Strafstöße.

10. Zahlen lügen nicht: Dass der HSV Tabellen-17. ist, wundert nicht, wenn man diese Statistiken sieht: Die Hamburger erzielten ligaweit die wenigsten Tore (18), sind das zweikampfschwächste Team der Liga (45,3 Prozent) und mit erst zwei Zählern das schlechsteste Team der bisherigen Rückrunde. Vier Siege und fünf Remis aus 23 Spielen sind die schwächsten Werte der HSV-Bundesliga-Geschichte.

Das Nordderby: Kuriose Fakten und spektakuläre Ereignisse Beim Nordderby im Jahr 1967 fand die erste Auswechslung der Bundesliga-Geschichte statt. Hamburgs Torhüter Arkoc Özcan hatte sich in der 18. Minute den kleinen Finger gebrochen – für ihn kam Ersatzkeeper Erhard Schwerin in den Kasten. Die Regel, die Auswechslungen ermöglichte, war erst kurz zuvor eingeführt worden. © imago sportfotodienst (Symbolbild) Ende einer Serie: 36 Bundesligaspiele in Folge war der HSV zwischen den Jahren 1982 und 1983 ungeschlagen. Ausgerechnet Werder stoppte den Lauf des Rivalen. Die Grün-Weißen siegten 3:2. © imago sportfotodienst Das Nordderby im Jahr 1972 wurde vor gerade einmal 8000 Zuschauern ausgetragen – Negativrekord. Weniger kamen davor und danach nie zum Duell der Nordrivalen. Ein Grund für das geringe Interesse: Kurz zuvor war der legendäre Bundesliga-Skandal aufgeflogen. © imago sportfotodienst Ehrenrunde über dem Weserstadion: Nach Hamburgs Meisterschaft in der Saison 1982/1983 hatte Horst Hrubesch eine ganz besondere Idee. Auf dem Rückflug vom letzten Spieltag überredete der HSV-Profi den Piloten der Fokker-Maschine, eine Ehrenrunde über dem Weserstadion in Bremen zu drehen. © imago sportfotodienst Nordderby An diesen Tag erinnern sich die Bremer nur ungern. Am 27. November 1971 lässt Schiedsrichter-Legende Walter Eschweiler die Werder-Profis in der zweiten Halbzeit beim Auswärtsspiel in Hamburg mit HSV-Trikots auflaufen. Der Grund: Für Eschweiler waren sich Werder- und HSV-Trikots zu ähnlich – Verwechslungsgefahr! Weil Werder aber keine Ersatztrikots dabei hatte, mussten die Grün-Weißen die ungeliebte HSV-Raute auf der Brust tragen. © imago/Future Im age Nordderby Ailton ist eben doch ein Bremer! 2006 nagelte der Brasilianer im Trikot der Hamburger den Ball im Derby völlig freistehend aus acht Metern über das leere Tor. Der HSV unterlag 1:2. Durch die Pleite zog nicht Hamburg, sondern Bremen in die Königsklasse ein. Wenig später war Ailtons Zeit beim HSV beendet – er wurde verkauft. © nordphoto Nordderby Beim Derby 2008 versuchten die Hamburger im Kampf um die Champions-League-Plätze mit einem Psychotrick zu punkten: Beim Duell in Hamburg wurde die Gästekabine mit HSV-Flaggen ausstaffiert. Der erhoffte Erfolg blieb aus. Die Bremer ließen sich nicht beeindrucken, gewannen und wurden am Ende Zweiter in der Tabelle – der HSV musste sich mit Rang vier begnügen. © nordphoto Nordderby Werders höchster Auswärtssieg in Hamburg gelang am 22. September 2001 mit einem 4:0. Bremens gefeierter Held: Marco Bode. Der Stürmer erzielte einen Treffer selbst und bereitete zwei weitere vor. Das höchste Heimsieg war in der Meistersaison 2004 sogar ein 6:0. © nordphoto Nordderby Das wohl berühmteste Tor der Nordderby-Geschichte: Frank Baumanns Kopfballtreffer bedeutet für Werder den Einzug ins UEFA-Cup-Finale 2009. Es sorgte auch für einen der drei Werder-Siege gegen den HSV in drei Wettbewerben binnen 19 Tagen. Kurios war aber auch die Entstehung der Ecke vor Baumanns Tor: Der Ball hoppelte über eine Papierkugel, die ein HSV-Fan auf den Rasen geworfen hatte. HSV-Abwehrmann Michael Graavgaard traf den Ball nicht richtig - es gab Ecke für Werder. © imago Nordderby Ausgerechnet ein Wahl-Hamburger ersteigerte die legendäre Papierkugel. Matthias Seidel, Gründer von „transfermarkt.de“, erwarb die Kugel, um sie später im Werder-Museum ausstellen zu lassen. © nordphoto Nordderby Adrian Maleika. Der Name steht synonym für die größte Tragödie der Derby-Geschichte. Der Werder-Fan wurde vor dem Spiel am 16. Oktober 1982 auf dem Weg ins Volksparkstadion von Hamburger Hooligans brutal angegriffen. Bei einem Steinwurf erlitt der 16-jährige Lehrling einen Schädelbasisbruch und Gehirnblutungen. Einen Tag später starb er. Er gilt als erstes Todesopfer bei Hooligan-Übergriffen in Deutschland. © imago Nordderby Noch eine der ganz bitteren Geschichten des Nordderbys: Am 20. September 1989 spielte Ditmar Jakobs sein letztes Bundesliga-Spiel. Im Weserstadion rutschte der HSV-Verteidiger bei einer Rettungsaktion ins Tor. Dort bohrte sich ein defekter Karabinerhaken der Toraufhängung in seinem Rücken. Jakobs kam nicht mehr los, der Haken musste mit einem Skalpell herausgeschnitten werden. Dabei wurden seine Nerven so stark verletzt, dass an Profisport danach nicht mehr zu denken war. © imago Nordderby Niederlagen sind nie schön, die am 14. Mai 1988 gegen den HSV gilt aber als eine der schönsten Werder-Pleiten. Die Mannschaft von Trainer Otto Rehhagel ging zwar zu Hause mit 1:4 gegen die Hamburger baden. Aber das juckte keinen: Die Bremer hatten die zweite Deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte schon perfekt gemacht - und durften nach dem Spiel die Schale vor den Augen des Rivalen in die Höhe recken. © imago Nordderby So unschön die Szene, so schnell wurde sie auch legendär: Werder-Keeper Tim Wiese verwechselte im Mai 2008 Fußball mit Kung Fu und senste beim Herauslaufen HSV-Stürmer Ivica Olic derart um, als wolle er ihm den Kopf abtreten. Ob Wiese da schon den Gedanken an eine Karriere im Wrestling entwickelt hat? Franz Beckenbauer sprach danach von Mordversuch, ein Unbekannter stellte sogar Strafanzeige wegen versuchten Totschlags. Der Schiedsrichter zeigte im Spiel jedenfalls nur Gelb. © imago Nordderby Klar ist: Werder Bremen gegen den Hamburger SV - es ist das ewige Duell der Bundesliga. Kein Spiel gab es häufiger. Zum 100. Nordderby präsentierten die Werder-Fans im Weserstadion eine beeindruckende Choreografie. „100 Spiele wie im Märchen“, schrieben die Fans und klappten das Geschichtsbuch auf. Am Ende stand: „Und die Moral von der Geschicht‘, Bremen ist geil, Hamburg nicht.“ © nordphoto

Quelle: DeichStube