Mainzer Angstgegner und Veljkovics Schnapszahlen: Das Angeberwissen zum Werder-Spiel in Mainz

Von: Malte Bürger

Premiere für Milos Veljkovic: Das Angeberwissen zu Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05. © gumzmedia

Am Samstag erwartet den SV Werder Bremen ein extrem schweres Auswärtsspiel gegen den 1. FSV Mainz 05. Das Angeberwissen zur Partie.

Bremen - Es hat schon einfachere Auswärtsspiele für den SV Werder Bremen gegeben. Am 27. Spieltag müssen die Grün-Weißen beim FSV Mainz 05 ran (Samstag, 15.30 Uhr, im DeichStube-Liveticker), die Gastgeber sind aktuell so etwas wie das Team der Stunde und haben in den vergangenen Wochen reihenweise gepunktet. Statt in der Tabelle nach unten zu schauen, darf der Blick nun sogar verstohlen in etwas höhere Regionen gehen. Eine aussichtslose Situation für Werder also? Nicht unbedingt, wenn denn die Leistung stimmt. Passend zum Duell der beiden Mannschaften gibt es hier das nötige Angeberwissen.

Angstgegner: Neun von 15 Duellen konnte Werder Bremen in Mainz gewinnen

Angstgegner aus dem Norden: Es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass der FSV Mainz 05 erstmals in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen ist. Als Werder Bremen 2004 gerade seine glückselige Doublefeier erlebte, bejubelte man in der Hauptstadt des Landes Rheinland-Pfalz einen gewissen Jürgen Klopp und sein Team. Seither ist viel passiert, vor allem haben sich die Bremer zu einer Art Angstgegner für die Mainzer im eigenen Stadion entwickelt. Neun von 15 Partien haben die Grün-Weißen für sich entschieden, das hat kein anderer Bundesligist beim FSV geschafft. Beim bis dato letzten Vergleich in Mainz köpfte Eren Dinkci Werder mit seinem ersten und bisher einzigen Bundesligatreffer ins Glück (19. Dezember 2020).

Schnapszahlen zum Jubiläum: Aufgrund der jüngsten Heimniederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim (1:2) wird der 26. Spieltag bei Werder Bremen in nicht allzu guter Erinnerung bleiben. Für Milos Veljkovic war die Partie dennoch eine besondere: Der Vize-Kapitän der Bremer absolvierte nämlich sein 150. Bundesligaspiel für Werder. „Als ich vor sieben Jahren hergekommen bin, hätte ich mir das nicht vorstellen können. Es ist schon krass“, ließ sich der serbische Nationalspieler nun auf der Internetseite des Vereins zitieren. Besonders kurios: Veljkovic hat eine völlig ausgeglichene Bilanz in Liga eins und zwei vorzuweisen. 66 Siegen stehen exakt 66 verlorene Begegnungen gegenüber, darüber hinaus gab es 44 Unentschieden. Mehr Schnapszahl geht kaum. Mit einem Erfolg in Mainz würde sich wiederum die persönliche FSV-Statistik des 27-Jährigen egalisieren, aktuell tauchen dort drei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen auf.

Werder Bremens Niklas Stark hat noch nie in Mainz gewonnen - aber seinen bisher einzigen Platzverweis kassiert

Positive Oster-Historie: Seit der Einführung der Fußball-Bundesliga wurde logischerweise auch etliche Male am Osterwochenende um Punkte gespielt. Für Werder Bremen ging es bislang in 40 Fällen ums Gewinnen – darunter befinden sich allerdings auch zwei Zweitligapartien sowie zwei Pokalduelle. Die Gesamtausbeute ist dabei positiv, 16 Mal verließen die Bremer als Sieger den Platz, elf Mal gab es ein Remis und zudem 13 Pleiten. Mit einem Unentschieden endeten im Übrigen auch die bisherigen Aufeinandertreffen mit dem FSV Mainz 05 an einem Ostersamstag. Am 30. März 2013 gab es ein 1:1 in der Fremde, vor eigenem Publikum hieß es am 4. April 2015 am Ende 0:0.

Mehrheitlicher Nachholbedarf: Niklas Stark hat im Laufe seiner Karriere noch nie in Mainz gewonnen, in sechs Anläufen gab es drei Unentschieden und drei Schlappen. Darüber hinaus kassierte er im Trikot von Hertha BSC am 14. Mai 2016 gegen den FSV seinen bisher einzigen Platzverweis. Werder Bremens Leonardo Bittencourt durfte sich in Mainz ebenfalls noch nie über einen Sieg freuen (ein Remis, vier Niederlagen), in insgesamt elf Partien gegen den aktuellen Gegner gelang ihm noch kein einziger Treffer. Besser lief es für Niclas Füllkrug, der schon drei Mal gegen den FSV Mainz 05 genetzt hat – allerdings schlug der Stürmer dabei noch nie auswärts zu. (mbü)