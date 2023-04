Die verflixte 30 und ein beliebtes Ausflugsziel: Das Angeberwissen zum Werder-Spiel auf Schalke

Von: Daniel Cottäus

Das Angeberwissen zu Werder Bremen gegen FC Schalke 04. © IMAGO/Team 2

Am Samstagabend trifft der SV Werder Bremen auf den FC Schalke 04 (18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Das Angeberwissen zum Duell der Aufsteiger.

Bremen - Kurz zur Erinnerung: Im Schlussspurt der vergangenen Saison hat der SV Werder Bremen mit einem Auswärtssieg beim FC Schalke 04 einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Bundesliga gemacht - gelingt am Samstagabend nun erneut ein Sieg in Gelsenkirchen, könnte der wiederum den Klassenerhalt im Oberhaus bedeuten. Vorausgesetzt, der VfB Stuttgart verliert sein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Aber auch ohne den Tabellenrechner zu bemühen, liefert das traditionsreiche Duell zwischen Werder und Schalke viele schöne Zahlen und Fakten. Wie immer hat die DeichStube für euch das nötige Angeberwissen zusammengetragen.

Werder Bremen hält gegen den FC Schalke 04 einen Vereinsrekord: Das Angeberwissen zum Spiel

Beliebtes Ausflugsziel: Spiele auf Schalke sind für Werder Bremen immer eine Besonderheit, was nicht nur an der stets beeindruckenden Atmosphäre in der Veltins-Arena liegt. Denn auch sportlich sehen die Bremer in Gelsenkirchen meist gut aus. In der Bundesliga hat Werder die vergangenen vier Duelle auf Schalke gewonnen (Vereinsrekord!), dazu kommt der Sieg im Zweitliga-Jahr. Insgesamt haben sich die Gäste aus dem Norden 46. Mal gegen Schalke durchgesetzt - gegen keinen Verein feierte Werder mehr Bundesligasiege.

Aufsteigerduell als gutes Omen: Zum insgesamt sechsten Mal geht Werder Bremen in seiner langen Vereinsgeschichte am Samstagabend in ein Bundesliga-Aufsteigerduell - verloren haben die Bremer bisher keines davon. Für Schalke 04 hingegen läuft es gegen Aufsteiger seit einiger Zeit nicht besonders rund. Seit acht Spielen gab es für Königsblau keinen Erfolg mehr gegen Liga-Neulinge.

Werder Bremen hat seit sechs Jahren nicht mehr am 30. Spieltag gewonnen: Angeberwissen zum FC Schalke 04-Spiel

Die verflixte 30: Als klassische Unglückzahl ist sie nicht bekannt, und dennoch hat die 30 dem SV Werder Bremen zuletzt wenig Glück gebracht. In ihren vergangenen drei Bundesliga-Saisons verloren die Bremer am 30. Spieltag jeweils mit 0:1 (gegen Bayern München, den VfL Wolfsburg und Mainz 05). Den bis dato letzten Werder-Sieg an einem 30. Bundesliga-Spieltag gab es in der Saison 2016/17, als es nach einem Viererpack von Max Kruse am Ende 4:2 beim FC Ingolstadt hieß.

Meilensteine vor Augen: Werder Bremens Torhüter Jiri Pavlenka und Stürmer Marvin Ducksch könnten am Samstagabend in Gelsenkirchen Meilensteine in ihrer Karriere erreichen, wobei Ducksch dafür schon ein (mehr als nur wahrscheinlicher) Einsatz reichen würde. 199 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga hat der 29-Jährige in seiner Karriere bisher absolviert, nun winkt Nummer 200. Pavlenka hingegen steht aktuell bei 49 Siegen in der Bundesliga und könnte die 50 vollmachen. (dco)