Schiedsrichter Robert Schröder pfeift Werder gegen den FC Bayern

Schiedsrichter Robert Schröder pfeift das Auswärtsspiel des SV Werder Bremen beim FC Bayern München. Anpfiff ist heute um 15.30 Uhr in der Allianz-Arena.

Robert Schröder ist seit 2018 in der Bundesliga als Schiedsrichter aktiv, der 34-jährige Sportfachwirt pfeift am heutigen Samstag erstmals ein Spiel in der höchsten deutschen Spielklasse mit Beteiligung des SV Werder Bremen – und auch mit dem FC Bayern München hat der Referee aus Hannover in der Bundesliga noch keine Berührungspunkte.

Werder Bremen gegen den FC Bayern: Die Schiedsrichter-Ansetzung

Beim Auswärtsspiel des SV Werder beim FC Bayern wird Schiedsrichter Schröder an den Seitenlinien von Christian Gittelmann und Jan Neitzel-Petersen unterstützt. Vierter Offizieller ist Martin Petersen, im Kölner Keller sitzt Videoschiedsrichter (VAR) Dr. Matthias Jöllenbeck.

Quelle: DeichStube