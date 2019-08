Mögliche Aufstellung: Harnik oder Sargent - oder keiner von beiden?

Werder Bremen gegen FC Augsburg

Welche Elf schickt Coach Florian Kohfeldt von Werder Bremen gegen den FC Augsburg auflaufen?

Bremen – Butterweich lupfte Josh Sargent den Ball über Keeper Jiri Pavlenka hinweg in die Maschen. Das war am Samstagnachmitag im Abschlusstraining vielleicht gar kein so unwichtiges Ausrufezeichen des Stürmers des SV Werder Bremen vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr).