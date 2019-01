Liveticker: Die Aufstellungen sind da!

Werder Bremen tritt im ersten Bundesliga-Heimspiel des Jahres 2019 gegen Eintracht Frankfurt an. Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker!

17.47 Uhr: Beide Mannschaften sind erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Etwas mühsam setzten sich die Bremer mit 1:0 gegen Hannover 96 durch. In ordentlich Torlaune waren hingegen die Frankfurter: Gegen den SC Freiburg gab es einen 3:1-Sieg. Aber solange sich Werder für heute die Tore aufbewahrt hat, ist uns das auch Recht.

17.41 Uhr: Ein ordentlicher Haufen Arbeit kommt auf die Hintermannschaft der Grün-Weißen zu. Haller, Jovic und Rebic treffen diese Saison wie sie wollen. Besonders mit ihrem Tempo und ihrer Körperlichkeit sind sie kaum zu halten. Langkamp und Moisander sind jedoch erfahren genug und sollten den Adlern die Grenzen aufzeigen.

17.38 Uhr: Alle wichtigen Informationen zur Aufstellung findet ihr selbstverständlich hier: Werder-Aufstellung gegen Frankfurt - Ohne Rashica, aber mit Bargfrede

17.35 Uhr: Es gibt doch nichts schöneres als ein Flutlichtspiel im Weserstadion, herrlich. Und das typische norddeutsche Wetter gehört selbstredend auch dazu. Die Vorfreude steigt.

17.34 Uhr: Nach ihren Verletzungen kehren Philipp Bargfrede und Johannes Eggestein wieder in die Startaufstellung zurück. Frische Kräfte für den Sieg.

17.32 Uhr: Die super Stimmung vor dem Anpfiff wohlen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Die Werder-Fans haben Bock - wir auch!

17.31 Uhr: Wie Werder gerade bekanntgegeben hat, fällt Milot Rashica aus. Dann muss den Siegtreffer heute wohl ein anderer Grün-Weißer besorgen.

17.30 Uhr: Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Diese Elf schickt Kohfeldt ins Rennen:

17.26 Uhr: Die Frankfurter sind heute richtig schnell unterwegs. Hier ist die Aufstellung der Adler:

17.25 Uhr: In gut fünf Minuten wissen wir, welchen elf Mann Trainer Florian Kohfeldt sein vertrauen schenkt.

17.23 Uhr: Das Hinspiel hat Werder dank eines Rashica-Freistoßhammers in der Schlussphase mit 2:1 gewonnen. So stellen wir uns das heute auch vor.

17.21 Uhr: Sollten die Frankfurter heute erfolgreich vom Rasen gehen, würden sie sich zumindest vorübergehend auf Rang vier vorschieben.

17.19 Uhr: Wir wollen keine Zeit verlieren und werfen doch mal direkt einen Blick auf die Tabellensituation. Mit einem grün-weißen Dreier würde Werder wieder an die internationalen Plätze heranrücken.

17.17 Uhr: Ein großes Moin, Moin in die Runde! Am heutigen Abendspiel empfängt der SV Werder Bremen die Eintracht aus Frankfurt. Wir freuen uns auf ein heißes Match!

Der Vorbericht

Nach dem geglückten Rückrunden-Start gegen Hannover 96 (1:0) steht für den SV Werder Bremen am 19. Spieltag das „Topspiel“ der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt auf dem Programm. Am Samstagabend (18.30 Uhr) empfangen die Bremer die Gäste aus Hessen im Weserstadion. Doch Achtung Werder, auch die Eintracht konnte ihr erstes Spiel im Kalenderjahr 2019 gewinnen - 3:1 gegen den SC Freiburg. Zudem reist die SGE als Tabellenfünfter und mit einer bisher verlustpunktfreien Europa-League-Saison an die Weser. Für Werder ist es ein ganz wichtiges Spiel im Rennen um die Europapokalplätze. In der Hinrunde hatten die Bremer durch ein spätes Freistoßtor von Milot Rashica mit 2:1 gewonnen.

Aus personeller Sicht kann Werder-Trainer Florian Kohfeldt mit Ausnahme des beim Asien-Cup weilenden Yuya Osako und der Langzeitverletzten Fin Bartels und Aron Johannsson aus dem Vollen schöpfen. Milot Rashica, der am Mittwoch eine Trainingspause eingelegt hatte, wird genauso einsatzfähig sein wie der zuletzt in Hannover fehlende Johannes Eggestein. Beide haben dem Trainer grünes Licht gegeben.

Werder-Startelf: Sahin oder Bargfrede? Langkamp oder Veljkovic?

Ähnliches gilt auch für Kohfeldts Trainer-Kollegen Adi Hütter, der lediglich auf den gelbgesperrten Mittelfeldmann Gelson Fernandes und die Langzeitverletzten Lucas Torro (Schambeinentzündung) und Timothy Chandler (Knorpelschaden im Knie) verzichten muss.

Es wird abermals spannend zu sehen sein, welche Formation Coach Kohfeldt ins Rennen schicken wird. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag ließ der Werder-Coach erneut offen, ob Sebastian Langkamp oder Milos Veljkovic von Beginn an in der Innenverteidigung auflaufen werden. „Momentan kämpfen die beiden täglich um den Platz in der Startelf. Sie bringen sich beide auf ein höheres Niveau“, sagte Kohfeldt über das Duell.

Nicht die einzige spannende Position: Nuri Sahin und Philipp Bargfrede kämpfen um den Startplatz im zentralen defensiven Mittelfeld. Gegen die körperlich robusten Frankfurter scheint Bargfredes Startelf-Rückkehr sinnvoll. Zudem muss ein Spieler aus dem Kader der letzten Woche Platz machen für Rückkehrer Jojo Eggestein.

Quelle: DeichStube