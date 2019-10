So seht Ihr Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt live im TV und im Live-Stream

Die Grün-Weißen zu Gast bei der SGE

+ © gumzmedia Wer Werder Bremen am Sonntagabend gegen Eintracht Frankfurt jubeln sehen möchte, braucht auf jeden Fall ein Pay-TV-Abo. Im frei empfangbaren Fernsehen wird die Partie nicht übertragen. © gumzmedia

Das zweite Auswärtsspiel in Serie steht an: Werder Bremen gastiert am Sonntagabend bei Eintracht Frankfurt (Anpfiff 18 Uhr). So könnt Ihr die Partie live im TV und im Live-Stream verfolgen.