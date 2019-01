Werder-Aufstellung gegen Frankfurt: Ohne Rashica, aber mit Bargfrede

Langkamp wieder in der Startelf

+ © gumzmedia Philipp Bargfrede steht in der Werder-Startelf gegen Eintracht Frankfurt. © gumzmedia

Bremen - Mit Philipp Bargfrede in der Startelf, aber ohne Milot Rashica tritt Werder Bremen am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt an.