Liveticker: 1:0 für Werder - Rashica trifft früh

Werder Bremen ist am Dienstag (20.45 Uhr) bei Borussia Dortmund zu Gast. Gegen den Tabellenführer der Bundesliga geht es für die Bremer um den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker!

20. Min: Kohfeldts Wunsch, dass Oelschlägel einen durchlässt, hat sich ja schonmal erfüllt! Aber ob das eine Tor hier heute reicht, darf bezweifelt werden. Dortmund wird immer stärker!

18. Min: Die Rollen sind jetzt klar verteilt: Dortmund greift an und Werder verteidigt.

16. Min: Dortmund wird jetzt druckvoller.

15. Min: Erste dicke Chance für Dortmund. Götze per Hacke aus 8 Metern hauchdünn vorbei.

11. Min: Werder schafft es in der Anfangsphase, den BVB vom eigenen Tor wegzuhalten und ist offensiv sehr aktiv.

9. Min: Gegen den Ball erwartet Werder den BVB ab der Mittellinie. Bargfrede kümmert sich um Marco Reus...

6. Min: Die erste Chance sitzt! Kruse schlägt einen Freistoß aus halbrechter Position Flach und hart vor das Dortmunder Tor. Rashica ist einen Schritt schneller als sein Gegenspieler und fälscht den Ball unhaltbar für Oelschlägel ab.

5. Min: TOOOOOOOOOR für Werder!!! Rashica trifft zum 1:0.

3. Min: Dortmund beginnt erwartungsgemäß druckvoll. Ein erster kleinerer Fehler von Moisander bleibt ohne Folgen.

2. Min: Erste Auffälligkeit: Es scheint so, als würde Sahin die Position zwischen den beiden Innenverteidigern übernehmen.

1. Min: Anpfiff! Los gehts in Dortmund. Der BVB hat Anstoß!

20:43 Uhr: Bereits vor dem Anpfiff machen sich die Werder-Fans lautstark bemerkbar. Pokal-Atmosphäre in Dortmund, die Mannschaften kommen auf das Spielfeld.

20:41 Uhr: Die Mannschaften stehen bereit. Gleich gehts los!

20:40 Uhr: Kohfeldt über Eric Oelschlägel: „Er kann von mir aus ein überragends Spiel machen, aber einen sollte er durchlassen. Dann nehme ich ihn nach dem Spiel in den Arm und er kann uns zum Sieg gratulieren.“

20:38 Uhr: Werder-Trainer Kohfeldt vor dem Spiel in der ARD: „Es wird schon der Versuch sein, sehr eng und mannorientiert zu decken.“

20:36 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Dr. Felix Brych.

20:31 Uhr: BVB-Manager Michael Zorc vor dem Spiel: „Werder ist eine Mannschaft, die auch Fußball spielen will. Das wird ein interessantes Spiel.“

20:28 Uhr: Wahnsinn! 8.000 Werder-Fans sind heute mit dabei und unterstützen die Mannschaft im Signal-Iduna-Park - an einem Dienstag! Einfach nur geil!

20:21 Uhr: Wir sind natürlich für euch auch vor Ort! Die Vorfreude steigt!

20:15 Uhr: Der ehemalige Werder-Keeper Eric Oelschlägel gibt ausgerechnet heute sein Debüt für den BVB. Bisher kam er nur in der Regionalliga West zum Einsatz.

20:10 Uhr: In der Bundesliga verschlief Werder die erste halbe Stunde und lag schnell mit 0:2 hinten. Kruse verkürzte noch vor der Pause zum 1:2 und Werder spielte eine engagierte zweite Halbzeit. Heute sollten die Grün-Weißen aber besser von Beginn an wach sein.

20:05 Uhr: Beim BVB steht Shooting-Star Jaden Sancho aufgrund eines Infekts nicht einmal im Kader. Paco Alcacer, Torschütze zum 1:0 im Liga-Spiel, sitzt zunächst nur auf der Bank!

20:01 Uhr: Auf der Bank bei Werder sitzen heute: Kapino, Pizarro, Möhwald, Harnik, Friedl, Veljkovic und Jojo Eggestein

19:55 Uhr: Wer hätte das gedacht? Mit Sahin UND Bargfrede beginnt Werder heute in Dortmund. Wir rechnen mit einem 5-3-2-System. Bargfrede wird wohl den „Libero“ zwischen Moisander und Langkamp geben.

19:52 Uhr: Kommen wir aber mal zum Wichtigen: Beim Team von Trainer Florian Kohfeldt beginnt heute wieder Sebastian Langkamp in der Innenverteidgung! Auch Nuri Sahin darf bei seinem Ex-Verein wieder von Beginn an ran!

19:50 Uhr: Die beiden Ex-Bremer Eric Oelschlägel und Thomas Delaney stehen heute beim BVB in der Startelf!

19:48 Uhr: Und hier die Aufstellung von Borussia Dortmund!

19:46 Uhr: Die Aufstellung von Werder Bremen ist da!

19:42 Uhr: Werder ist heute klarer Außenseiter beim souveränen Tabellenführer der Bundesliga. Das Liga-Spiel an gleicher Stelle verloren die Grün-Weißen mit 1:2. Aber wir alle wissen ja: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze!

19:38 Uhr: Wir müssen uns noch einen kleinen Moment gedulden, dann sind die Aufstellungen da. Wir vertreiben uns die Zeit mit ein paar Impressionen aus Dortmund!

19.35 Uhr: Moin, Moin aus der DeichStube! Der SV Werder Bremen spielt heute Abend im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Borussia Dortmund. Wir freuen uns auf einen hoffentlich spannenden Pokal-Fight im Signal-Iduna-Park! Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Der SV Werder tritt am Dienstagabend, nach dem enttäuschenden Auftritt beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg, zum DFB-Pokal-Achtelfinale beim BVB an. Wollen die Bremer dort eine Runde weiterkommen, sollten sie die Leistung vom Samstag schnellstmöglich abschütteln und aus den Köpfen bekommen. Denn in Nürnberg ließ das Team von Trainer Florian Kohfeldt einiges vermissen. Doch das Flutlichtspiel in Dortmund taugt auch als eine Chance für die Bremer, die blutleere und wenig inspirierende Darbietung aus dem Nürnberg-Spiel schnell vergessen zu machen und darüber hinaus einen wichtigen Schritt in Richtung Europa zu unternehmen.

Tabellenführer Dortmund

Die „Mission Viertelfinale“ kann Werder-Trainer Florian Kohfeldt mit der vollen Kapelle angehen - mit Ausnahme des gerade erst vom Asien-Cup zurückgekehrten Yuya Osako sowie der Langzeitverletzten Fin Bartels und Aron Johannsson. Osako steht für den Pokalkracher beim BVB noch nicht wieder zur Verfügung. Er dürfte frühestens am Wochenende gegen Augsburg wieder ein Thema für den Kader sein.

Allerdings sieht es auch beim BVB personell sehr ordentlich aus - nachdem zuletzt Mittelfeldspieler Julian Weigl den Aushilfsinnenverteidiger gegeben hatte, steht Ömer Toprak für die Position im Abwehrverbund wieder bereit. Auch der Langzeitverletzte Dan-Axel Zagadou ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Er ist aber noch keine Option für das Pokalspiel am Dienstag. BVB-Coach Lucien Favre betonte unterdessen, dass eine Rotation gegen den SV Werder angesichts von zehn bevorstehenden Spielen in den nächsten 40 Tagen obgliatorisch sei. „Wir wollen und müssen rotieren“, sagte Favre im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Werder-Startelf: Dauerthema Innenverteidigung

Werder-Coach Florian Kohfeldt ließ einmal mehr offen, welche Formation er gegen den klaren Favoriten aus Dortmund ins Rennen schicken wird. Den wöchentlichen Kampf um den Posten in der Innenverteidigung könnte am Dienstag Sebastian Langkamp zu seinen Gunsten entscheiden. Philipp Bargfrede, der zuletzt in der Liga aufgrund seiner fünften Gelben Karte zum Zuschauen gezwungen war, dürfte in Dortmund wieder in die Bremer Startelf zurückkehren. Vielleicht spielt er aber auch im Verbund einer Dreier- respektive Fünferkette.

