Liveticker: Werder beim BVB - los geht‘s!

Werder Bremen ist am Samstagabend (18.30 Uhr) zu Gast im Signal Iduna Park beim Tabellenführer Borussia Dortmund. Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker!

2. Min: Werder im Ballbesitz. Eine erste Flanke von Rashica wird geklärt.

1. Min: Anstoß für Werder. Das Spiel geht los!

18.29 Uhr: Da sind sie endlich. Beide Mannschaften betreten das Feld. Die Bremer laufen trotz personeller Änderungen also vermutlich wieder mit der Werder-Raute auf.

18.27 Uhr: „You‘ll neeeeever waaaaalk aloooone“ - der Signal Iduna Park bebt. Anpfeifen bitte!

18.24 Uhr: Flutlichtspiel vor ausverkaufter Hütte und das Ganze garniert mit zwei spielstarken Mannschaften - Fußballherz, was willst du mehr?

18.20 Uhr: Nuri Sahin wird äußerst stimmungsvoll von den BVB-Fans vor der Südtribüne verabschiedet. Von den Bossen Michael Zorc und Hans-Joachim Watzke gibt es Erinnerungsfotos, Blumen und freundschaftliche Umarmungen.

18.15 Uhr: In 15 Minuten geht es los. Die Vorfreude steigt, wir haben Bock!

18.12 Uhr: Kohfeldt weiter: „Wir wollten bis hierhin oben dran bleiben und das haben wir geschafft. Jetzt wollen wir auch hier punkten.“ Kohfeldt macht einen selbstbewussten Eindruck.

18.07 Uhr: Kohfeldt über die Herangehensweise gegen den BVB: „Wenn man hier heute mit der Prämisse reingeht nur zu verteidigen, dann wird es schwierig. Wir wollen auch mutig nach vorne spielen.“ Die Bremer wollen also nicht in Ehrfurcht erstarren.

18.04 Uhr: Florian Kohfeldt begründet Sahins Aufstellung am heutigen Abend mit dessen Ballsicherheit und mit „seinem guten Zweikampfverhalten auf engem Raum“.

18.02 Uhr: Der „Leiter des Lizenzbereichs“ vom BVB Sebastian Kehl freut sich für Nuri Sahin über dessen Spielanteile beim SV Werder. „Ich freue mich für Nuri, dass er hier heute gebührend verabschiedet wird. Das hat er sich als verdienter Spieler mehr als verdient“, sagte Kehl vor dem Spiel am Sky-Mikrofon.

17.56 Uhr: Aber auch Werder hat in dieser Saison eine positive Auswärtsbilanz: drei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen stehen da bisher zu Buche.

17.51 Uhr: Bleibt Florian Kohfeldt auch gegen den BVB taktisch bei der Raute? Eine punktgenaue Einschätzung findet Ihr in unserem Aufstellungstext: Sahin gegen die alte Liebe in der Startelf.

17.46 Uhr: Der BVB hat in dieser Saison bisher sieben Heimspiele absolviert - sechs davon gewannen die Dortmunder. Lediglich die alte Dame Hertha konnte dem BVB im eigenen Wohnzimmer einen Punkt abluchsen.

17.40 Uhr: Beim BVB ist der Ex-Bremer Thomas Delaney von Anfang an dabei! Er ist also noch rechtzeitig fit geworden und wird wohl - genau wie Nuri Sahin - ganz besonders mit den Hufen scharren.

17.36 Uhr: Dafür müssen Claudio Pizarro, Kevin Möhwald und Marco Friedl auf die Bank.

17.34 Uhr: Nuri Sahin darf an alter Wirkungsstätte von Beginn an ran! Auch Martin Harnik steht mal wieder in der Startelf. Abwehrchef Niklas Moisander ist nach abgesessener Sperre auch zurück.

17.32 Uhr: Nun ist auch die Aufstellung der Bremer da! Florian Kohfeldt hat wie schon gegen Düsseldorf wieder einige Änderungen im Vergleich zur Vorwoche vorgenommen.

17.29 Uhr: Die Dortmunder sind mit der Aufstellung etwas schneller als der SVW.

17.23 Uhr: Die Grün-Weißen zu Gast beim ungeschlagenen Tabellenführer - es gibt mit Sicherheit leichtere Auswärtsspiele. In wenigen Minuten geht es mit den Aufstellungen beider Teams los. Wir sind gespannt!

17.20 Uhr: Moin, liebe Werder-Fans, und herzlich Willkommen zum Liveticker zum Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen.

An dieser Stelle entsteht am Samstag der Liveticker zum Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr im. Hier geht‘s um 17.30 Uhr mit den Aufstellungen los.

Der Vorbericht

Werder Bremen war in der Pflicht und hat geliefert. Die drei dringend benötigten Punkte im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Fortuna Düsseldorf wurden geholt - Werder gewann mit 3:1. Damit beendeten die Bremer ihre Sieglos-Serie von fünf Spielen pünktlich zum Hinrunden-Endspurt gegen die Schwergewichte Borussia Dortmund, 1899 Hoffenheim und RB Leipzig.

BVB das Nonplusultra in der Bundesliga

Der Bremer Schlussakkord vor der Winterpause beginnt am Samstag beim ungeschlagenen Tabellenführer der Bundesliga: dem BVB. Die Borussia ist in dieser Saison bis dato das absolute Nonplusultra. In insgesamt 14 Liga-Partien ließen die Schwarz-Gelben erst dreimal Federn (0:0 in Hannover, 1:1 in Hoffenheim und 2:2 gegen Hertha BSC) und verloren noch kein Spiel.

Einzig Hertha BSC Berlin gelang es in dieser Saison, einen Punkt aus dem Signal Iduna Park (ehemals: Westfalenstadion) zu entführen. Das liegt mittlerweile allerdings auch schon wieder anderthalb Monate zurück. Seitdem haben die Borussen fünf Liga-Spiele in Folge gewonnen. Zuletzt besiegten die Dortmunder im Revierderby den Erzrivalen Schalke 04 mit 2:1. Auch in der Champions League waren die Borussen unter der Woche mit 2:0 auswärts bei der AS Monaco erfolgreich - und das obwohl zahlreiche Stammkräfte geschont wurden. Die Bremer müssen sich also warm anziehen.

Warm angezogen hätte sich besser auch Johannes Eggestein. Der 20-Jährige hatte sich im Laufe der Woche einen Infekt eingehandelt. Diesen hat er inzwischen zwar überstanden, dennoch fällt Eggestein gegen den BVB noch aus. Für Eggestein wird erneut Werders Shootingstar Josh Sargent in den Kader rücken. Nach seiner Kader-, Einsatz- und Tor-Premiere gegen Düsseldorf ist es für den US-Boy die zweite Kadernominierung in Folge.

Auch Yuya Osako ist gegen die Schwarz-Gelben nach überstandener Erkältung wieder fit und genauso eine Option wie Ex-Borusse Nuri Sahin (saß 90 Minuten auf der Bank), der im Vorfeld der Partie mit Blumen verabschiedet werden soll. Gleiches gilt für Abwehrchef Niklas Moisander, der nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder in die Startelf zurückkehren dürfte. Veljkovics Part in der Innenverteidigung dürfte Sebastian Langkamp übernehmen.

Delaney droht Duell gegen Werder zu verpassen

Bei den Dortmundern droht unter anderem der Ex-Bremer Thomas Delaney auszufallen. Der Däne hatte unter der Woche nicht trainiert und stieg erst am Donnerstag wieder mit einem individuellen Programm ins Training ein. Nach einer Pause in der Champions League dürften Marco Reus, Lukasz Piszczek, Axel Witsel, Jacob Bruun Larsen und Jadon Sancho wieder dabei sein.

Die Gesamt-Bilanz zwischen Werder und dem BVB in der Bundesliga ist ausgeglichen: 42 Siege für Dortmund, 41 Siege für Bremen, 17 Remis – nach 100 Spielen. In Dortmund sieht es dagegen alles andere als positiv für Werder aus: Zehn Siege und neun Unentschieden stehen insgesamt 31 Niederlagen gegenüber. Immerhin: Das letzte Gastspiel im Signal Iduna Park konnte Werder überraschend gewinnen. Beim 2:1 am 9. Dezember 2017 - einem der ersten Spiele von Florian Kohfeldt - erzielten Maximilian Eggestein und Theo Gebre Selassie die Tore für Werder, für den BVB traf Pierre-Emerick Aubameyang.

