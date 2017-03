Wiedwald: „Das war die pure Freude“

Leverkusen - Große Erleichterung bei Werder nach dem Herzschlagfinale: Werder holt dank Elfmeter-Held Felix Wiedwald ein 1:1 bei Bayer Leverkusen. Die Stimmen zum Spiel.

Alexander Nouri (Trainer Werder Bremen): „Wir haben einfach ein gutes Spiel gemacht, in der zweiten Halbzeit viele Chancen kreiert. Es war schon das eine oder andere Mal in der Saison so, dass wir spät bestraft worden sind. Ich freue mich sehr, dass Wiedi den gehalten hat. Kein Vorwurf an Eggestein, der ist ein junger Mann.“

Maximilian Eggestein (Werder-Spieler)

... über seinen späten verschuldeten Elfmeter: „Ich habe gedacht: Scheiße, jetzt verlieren wir wegen mir. Ich habe Wiedi schon gefragt, was er von mir haben will.“

Felix Wiedwald (Werder-Torwart)

... zu Maximilian Eggestein: „Er muss mir gar nichts ausgeben. Ich habe die Szene ja praktisch mit eingeleitet.“

... zum Elfermeter-Pfiff: „Ich war erschrocken über den Pfiff, dann aber voll fokussiert.“

... zum gehaltenen Elfmeter: „Das war die pure Freude. Endlich konnte ich in der Bundesliga mal einen Elfmeter halten.“

... zu seiner starken Form: „Ich musste eine schwere Zeit durchmachen. Jetzt konnte ich mich von Spiel zu Spiel steigern. Das war heute das i-Tüpfelchen.“

Robert Bauer (Werder-Spieler)

... über die Elfmeter-Situation: „Maxi trifft ihn unglücklich, Wiedi hält unglaublich.“

... über das Spiel: Der Punkt war mehr als verdient. Auf die spielerische Leistung können wir aufbauen.“

Zlatko Junuzovic (Werder-Spieler): „Wir müssen bis zum Schluss hellwach sein. Im Endeffekt haben wir extrem viel Glück gehabt. Hier geht es ums Überleben, da zählt jeder Punkt.“

Tayfun Korkut (Leverkusener Trainer): „Das Ergebnis ist unter dem Strich gerecht. Wir hatten aber noch mal die Chance, verschießen den Elfmeter, deswegen müssen wir uns mit dem Punkt begnügen. Das ist gerade eine Phase, die nicht ganz einfach ist. Wir müssen weiter arbeiten. Dann bin ich sicher, dass wir auch die Erfolge einfahren.“

Ömer Toprak (Leverkusener Spieler)

... über seinen verschossenen Elfmeter: „Der war vielleicht ein bisschen zu leicht geschossen, der Torwart hat gut gehalten, er hätte aber auch in die andere Richtung springen können. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich ihn reinmache – hat nicht geklappt.“

han