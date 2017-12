Kohfeldt überrascht mit Käuper

Ole Käuper steht erstmals in der Startelf der Werder-Profis.

Leverkusen - Was für eine Aufstellung! Werder-Coach Florian Kohfeldt hat für die Partie gegen Leverkusen Ole Käuper in die Startelf berufen.

Für den 20-Jährigen wird es die Bundesliga-Premiere. Der gebürtige Bremer profitiert davon, dass Zlatko Junuzovic und Philipp Bargfrede angeschlagen nur auf der Bank Platz nehmen können. Jerome Gondorf steht krankheitsbedingt gar nicht zur Verfügung.

Immerhin: In der Abwehr kann Werder in Bestbesetzung auflaufen. Milos Veljkovic, Lamine Sane und Niklas Moisander bilden die Dreierkette. Sane hatte in Dortmund noch wegen einer Erkältung gefehlt. Ludwig Augustinsson (links) und Theodor Gebre Selassie (rechts) machen auf den Außenbahnen sicherlich aus der Dreier- eine Fünferkette, wenn Leverkusen angreift.

Im Mittelfeld soll das Trio Käuper, Thomas Delaney und Maximilian Eggestein die offensivstarken Leverkusener stoppen. Vorne vertraut Kohfeldt wie immer Max Kruse, als Ersatz für den verletzten Fin Bartels (Achillessehnenriss) bietet er Florian Kainz auf.

Quelle: DeichStube