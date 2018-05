Liveticker: Werder empfängt Leverkusen im letzen Saison-Heimspiel

Bremen - Im letzten Heimspiel der Saison empfängt Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr) Bayer Leverkusen im Weserstadion. Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker.

Der Vorbericht

Der Klassenerhalt ist seit dem vergangenen Spieltag gesichert, für Werder Bremen geht es im Grunde um nichts mehr. Vor dem letzten Heimspiel der Saison wird Kapitän Zlatko Junuzovic nach sechseinhalb Jahren beim SVW verabschiedet, dann kann der heiße Tanz gegen Bayer Leverkusen beginnen.

„Jeder möchte Zladdi einen guten Ausstand bescheren. Wir haben es alle verdient, nochmal einen solchen Fußballtag zu haben, wie in den letzten Wochen“, sagte Kohfeldt im Vorfeld der Partie. Nicht nur für Junuzovic soll es ein tolles Fußballfest werden. Auch bei den Fans möchte sich der Bundesligist mit einer guten Leistung bedanken.

Bleibt Kohfeldts Heimserie bestehen?

Schließlich sind die Bremer unter Kohfeldt im Weserstadion noch ungeschlagen. Das soll auch so bleiben. „Bis vor ein paar Spielen habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Jetzt würde ich mich für die Fans schon freuen. Das ist für jeden schön, wenn man ins Heimstadion kommt und weiß, dass es für den Gegner schwer ist, was zu holen“, so der Coach. Sollte Werder gegen Bayer mindestens einen Remis holen, ist der Club in der Rückserie ohne Heim-Niederlage.

Verzichten dabei müssen die Bremer gegen die Werkself auf Aron Johannsson (Sprunggelenksprobleme), Niklas Moisander (muskuläre Probleme) und Ludwig Augustinsson (grippaler Infekt). Bei Leverkusen fehlen Jonathan Tah (Faserriss im Hüftbeuger) und Joel Pohjanpalo (Knochenödem im Sprunggelenk). Außerdem ist ein Einsatz von B04-Kapitän Lars Bender (muskuläre Probleme) fraglich.

Das Spiel am Samstag um 15.30 Uhr wird wie gewohnt live von Sky übertragen.

Quelle: DeichStube