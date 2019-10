TV-Guide: Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen live, im Stream und Highlights – wo und wann läuft der SVW?

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen

Anschluss halten oder abreißen lassen? Für Werder Bremen geht es am neunten Bundesliga-Spieltag gegen Bayer Leverkusen. Anpfiff ist am Samstag um 18.30 in der BayArena. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie live im TV oder im Stream verfolgen könnt und wo und wann Highlights im Fernsehen laufen.