Voraussichtliche Werder-Aufstellung gegen Leverkusen: Toprak kickt wohl Groß raus

Bremen – Florian Kohfeldt muss nicht mehr überlegen. Der Trainer des SV Werder Bremen hat seine Startelf für das Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen schon im Kopf, wollte seine Aufstellung nach dem Abschlusstraining am Freitagmittag aber nicht verraten.

Es spricht allerdings einiges dafür, dass es einen tragischen Fall geben könnte: Christian Groß dürfte seinen Platz in der Abwehr des SV Werder Bremen verlieren. Das liegt vor allem an der Rückkehr von Ömer Toprak. Der Neuzugang aus Dortmund ist nach überstandener Wadenverletzung in der Innenverteidigung gesetzt, wie Kohfeldt am Donnerstag auf der offiziellen Spieltags-Pressekonferenz ausdrücklich betonte.

Werder Bremen: Kegelt Florian Kohfeldt Christian Groß aus der Startelf?

Neben ihm dürfte Milos Veljkovic verteidigen. Der Serbe hat sich nach seiner Verletzungspause mit guten Leistungen beim SV Werder Bremen zurückgemeldet. Da ist kein Platz mehr für Groß. Dabei hat der Kapitän der U23 zuletzt ebenfalls überzeugt. Er könnte eigentlich nur im Team bleiben, wenn Kohfeldt auf eine Dreierkette mit drei Innenverteidigern setzen würde. Aber das ist sehr unwahrscheinlich.

Wie zuletzt auch dürfte sich Nuri Sahin als Sechser immer wieder zwischen die Innenverteidiger fallen lassen. Außen werden ganz sicher Theodor Gebre Selassie und Marco Friedl verteidigen. Als Achter sind Davy Klaassen und Maximilian Eggestein unumstritten.

Und was passiert im Sturm? Yuya Osako dürfte nach seiner langen Pause und erst kurzen Rückkehr ins Mannschaftstraining noch kein Kandidat für die Startelf sein – vor allem auch mit Blick auf das Pokalspiel am Mittwoch gegen Heidenheim. Deshalb dürfte es im Angriff gegenüber den letzten Spielen keine Veränderung geben und dort Leonardo Bittencourt, Milot Rashica sowie Josh Sargent beginnen.

Die Werder-Bank wird in dieser Saison übrigens so voll sein wie nie. Erstmals schöpft Kohfeldt das komplette Kontingent von 20 Profis für den Kader eines Bundesligaspiels aus. Dabei feiert Nick Woltemade seine Premiere, der U19-Akteur ist erstmals bei einem Pflichtspiel der Profis dabei. Der Stürmer nimmt den Platz von Claudio Pizarro ein, der nach mehreren Wehwehchen intensiv in einem Trainingsblock an seiner Fitness arbeiten soll. (kni)

