So seht ihr Werder Bremen gegen Atlas Delmenhorst live im TV

Flutlicht, Rekordkulisse, Derby – es kann losgehen. Am Samstag steigt das DFB-Pokal-Derby zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und Werder Bremen. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. So seht Ihr das Spiel live.

Die erste Möglichkeit wäre, eine der Restkarten zu erwerben und den Pokalabend hautnah im Stadion mitzuerleben. Sollte das allerdings nicht möglich sein, bieten sich auch einige Kneipen in Bremen als Gastgeber an. Unter anderem zeigt die DeichStube am Brommyplatz das Spiel live und mit ausreichend Bier am Hahn.

Im Free-TV gibt es das Spiel nicht zu sehen. Wer allerdings ein Sky-Abo hat, kann darauf zurückgreifen - der Bezahlsender überträgt die Partie live.

Ansonsten stellen wir wie gewohnt unseren Deichstube-Werder-Liveticker bereit, der Euch auf dem Laufenden hält.

Mehr News zu Werder Bremen

Der SV Werder Bremen ist auf dem Transfermarkt weiter aktiv und soll ein Angebot für Janik Haberer vom SC Freiburg abegeben haben. Und wann kommt Ömer Toprak zu Werder Bremen? Eigentlich war der Innenverteidiger von Borussia Dortmund schon in den letzten Tagen an der Weser erwartet worden.

Rakete startklar: Milot Rashica ist beim SV Werder Bremen immer besser integriert. Trainer Kohfeldt rechnet mit einer ganz starken Saison des Stürmers.

Quelle: DeichStube