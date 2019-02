Liveticker: Werder in Nürnberg - Kann losgehen

Werder Bremen ist am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg zu Gast. Beim Tabellenschlusslicht wollen die Bremer unbedingt drei Punkte einfahren. Verfolgt das Spiel bei uns im Liveticker!

15.21 Uhr: Wichtig auch heute wieder: Die Chancenverwertung. In den letzten Spielen ließ diese teils stark zu wünschen übrig.

Wieder haben über 4.000 von euch die lange Reise auf sich genommen. Danke schon jetzt!



15.15 Uhr: Noch knapp 15 Minuten bis zum Anpfiff. Was geht heute beim Letzten in Nürnberg? Für die Europa-Ambitionen müssen heute drei Punkte her.

So liefen die letzten Zehn Werder-Spiele beim Club

15.01 Uhr: Zwar ist Werder nicht in Abstiegsgefahr, aber trotzdem wurden schon einige Punkte liegen gelassen. Die letzte Woche ist dafür das beste Beispiel. Zu Hause gegen Frankfurt war mehr drin als nur ein Remis. In der Tabelle steht daher momentan Platz 11 zu Buche. Der Rückstand auf den anvisierten sechsten Platz beträgt allerdings nur zwei Punkte.

14.58 Uhr: Während der ,,Lieblingsgegner'' aus Hamburg in der zweiten Liga um Punkte für den Aufstieg kämpft, versucht Nürnberg den Abstieg aus der ersten zu verhindern. Nach gutem Saisonstart ist nun der Wurm drin. Seit 13 Spielen wartet die Mannschaft von Trainer Michael Köllner auf einen Dreier. Konsequenz sind magere elf Punkte und Platz 18 in der Tabelle.

14.54 Uhr: À propos Hamburg: Soeben verliert der HSV mit 2:0 gegen Arminia Bielefeld. Gibt schlimmeres.

14.49 Uhr: Am so viel zitierten gestrigen Deadline-Day hat sich bei beiden Vereinen nicht sonderlich viel getan. Werder hat noch Luca Caldirola in die zweite italienische Liga abgegeben und Nürnberg hat den Ex-Hamburger Ilicevic verpflichtet.

14.43 Uhr: Bei eisigen Temperaturen haben sich trotzdem 4.000 Werder-Fans auf den Weg nach Franken gemacht. Respekt!

14.37 Uhr: Sollten die drei heute Ladehemmung haben, stehen unter anderem Claudio Pizarro, Jojo Eggestein und Joshua Sargent zur Abhilfe bereit.

14.35 Uhr: An vorderster Front sollen Max Kruse, Milot Rashica und Martin Harnik für die Tore sorgen.

14.33 Uhr: Und da ist auch schon die Aufstellung der Grün-Weißen. Nuri Sahin läuft heute für den gelb-gesperrten Philipp Bargfrede auf. Milos Veljkovic spielt in der Viererkette neben Augustinsson, Moisander und Gebre Selassie.

14.28 Uhr: Wir sind gespannt, welche Elf Florian Kohfeldt heute aufs Feld schickt. Besonders spannend ist die Frage, ob Langkamp oder Veljkovic neben Moisander in der Innenverteidigung spielen wird.

14.25 Uhr: Der Ex-Bremer Robert Bauer (Muskelfaserriss) ist verletzungsbedingt nicht mit von der Partie.

14.23 Uhr: Die Nürnberger sind heute besonders schnell unterwegs. In der Startelf gibt es keine Änderungen zur Vorwoche.

14.19 Uhr: Moin Moin aus der Deichstube und herzlich Willkommen zum Nord-Süd-Duell zwischen den Clubberern aus Nürnberg und dem SV Werder Bremen.

Der Vorbericht

Vier Punkte hat der SV Werder aus den ersten beiden Rückrunden-Spielen bisher geholt. Dem 1:0-Sieg bei Hannover 96 ließen die Bremer am vergangenen Wochenende ein 2:2 gegen Eintracht Frankfurt folgen. Dabei wäre nach ansprechender Leistung durchaus mehr verdient gewesen. Am 20. Spieltag geht es zum aktuellen Schlusslicht der Bundesliga: dem 1. FC Nürnberg.

Dort sind drei Punkte eigentlich Pflicht. „Gewinnen müssen ist für mich ein zu großes Wort. Wir wollen gewinnen und wissen, dass Sieg oder Niederlage am Wochenende von uns abhängen wird. Dieses Selbstverständnis haben wir schon“, sagt Werder-Trainer Florian Kohfeldt über die Begegnung mit dem „Club“.

Nürnberger Sieglosserie

Die Nürnberger von Trainer Michael Köllner haben sage und schreibe 13 Spiele in Folge nicht gewinnen können. Seit dem 3:0-Sieg am siebten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf (29. September 2018) warten die Nürnberger nun schon auf einen Dreier. In diesem Zeitraum konnten die Franken gerade einmal drei Pünktchen einfahren.

Aus personeller Sicht kann Werder-Trainer Florian Kohfeldt mit Ausnahme des beim Asien-Cup weilenden Yuya Osako, des gelbgesperrten Philipp Bargfrede sowie der Langzeitverletzten Fin Bartels und Aron Johannsson aus dem Vollen schöpfen. Alle Spieler haben ihre Einsatzbereitschaft signalisiert. Auch beim FCN sieht es personell sehr ordentlich aus - lediglich die Werder-Leihgabe Robert Bauer droht mit einer Muskelverletzung auszufallen.

Werder-Startelf: Sahin oder Möhwald? Langkamp oder Veljkovic?

Werder-Coach Florian Kohfeldt ließ einmal mehr offen, welche Formation er gegen den Außenseiter aus Nürnberg ins Rennen schicken wird. Kohfeldt wollte sich auf der Innenverteidiger-Position noch nicht zwischen Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp entscheiden: „Milos und Basti haben ihre Sache beide gut gemacht. Meine Entscheidung für Samstag steht noch nicht, aber ich glaube, wir brauchen in der kommenden Woche beide“.

Auf der vakanten Bargfrede-Position hat Nuri Sahin die besten Startelf-Chancen. Aber auch Kevin Möhwald, der Ex-Nürnberger, macht sich Hoffnungen auf einen Einsatz. Kohfeldt: „Ob Nuri und/oder Kevin spielen, hängt davon ab, ob wir mit einer Sechs oder mit der Doppelsechs spielen. Es gibt verschiedene Konstellationen.“

