Voraussichtliche Werder-Aufstellung gegen Heidenheim: Das ist Bargfredes große Chance

Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim

Philipp Bargfrede könnte im DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim endlich mal wieder in der Startelf des SV Werder Bremen stehen.

Bremen - Er ist das Stehaufmännchen des SV Werder Bremen - vielleicht sogar des deutschen Fußballs. Doch diesmal ist das mit dem Comeback von Philipp Bargfrede eine ganz besondere Sache, es zieht sich etwas in die Länge. Im Pokalspiel am Mittwochabend gegen den 1. FC Heidenheim (18.30 Uhr) dürfte der 30-Jährige nun zum ersten Mal seit Anfang März wieder in der Startelf bei einem Pflichtspiel stehen.