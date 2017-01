FC Fulham will Thanos Petsos

Bremen - Jetzt also der FC Fulham? Thanos Petsos, bei Werder sportlich durchgefallener Mittelfeldspieler, liegt ein Angebot des englischen Zweitligisten FC Fulham vor.

Und offenbar hebt sich diese Offerte von allen anderen ab, die bislang für den griechischen Nationalspieler eingegangen sind. Der FC Fulham sei, das bestätigt Werder-Sportchef Frank Baumann, „unter einigen Interessenten aktuell die wahrscheinlichste Variante“. Vermutlicher Grund: Fulham bietet – obwohl aktuell nur Neunter in Englands zweithöchster Spielklasse – den besten Mix aus sportlicher und finanzieller Attraktivität.

Ob der Club aus dem Westen Londons allerdings tatsächlich die Zukunft von Thanos Petsos darstellt, ist keinesfalls sicher. Noch könne es auch sein, dass der 25-Jährige (Vertrag bis 2019) über die aktuelle Transferperiode hinaus bei Werder bleibt. „Thanos hat uns klar erklärt, was er will. Bei einem Wechsel muss es für beide Seiten passen“, so Baumann.

Petsos müsste in Bremen allerdings ein Dasein in der U23 fristen. Dorthin wurde er von Chefcoach Alexander Nouri zu Beginn der Wintervorbereitung verschoben. Im Bundesliga-Kader wird Petsos nicht mehr benötigt. Der Deutsch-Grieche war zu Saisonbeginn ablösefrei von Rapid Wien zum SV Werder gewechselt, kam in der Hinrunde aber nur auf drei Einsätze.

csa