Fünf Werder-Profis auf Länderspielreise

Auch der SV Werder Bremen stellt in der Länderspielpause einige Spieler für ihre Nationalmannschaften ab – fünf Werder-Profis wurden für den Kader ihrer Landesauswahl nominiert.

Torwart Jiri Pavlenka wird mit der tschechischen Nationalmannschaft in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 auf den Kosovo (7. September, 15.00 Uhr) treffen. Normalerweise würde es zum Duell mit seinem Bremer Teamkollegen Milot Rashica kommen – der Flügelstürmer fehlt allerdings aufgrund eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich. Nach dem Spiel gegen den Kosovo geht es für Pavlenkas Tschechen noch gegen Montenegro (10. September, 20.45 Uhr).

Um den halben Erdball geht es für Yuya Osako und Josh Sargent – der US-Boy steht erstmals seit seiner Nicht-Nominierung für den „Gold-Cup“ wieder im US-Aufgebot für die Partien gegen Mexiko (06. September, 2.30 Uhr) und Uruguay (10. September, 2.00 Uhr). Yuya Osako, gegen Augsburg noch Mann des Tages für Werder Bremen, spielt zunächst im Rahmen des „KIRIN Challenge Cup 2019“ gegen Paraguay (5. September 12.00 Uhr), bevor am 10. September das WM-Quali-Spiel gegen Myanmar (14.20 Uhr) ansteht.

Werder Bremen: Johannes Eggestein und Marco Friedl mit der U21 unterwegs

Ebenfalls für die Nationalteams nominiert sind Marco Friedl und Johannes Eggestein. Friedl trifft in der Qualifikation für die U21-EM mit Österreich auf Andorra (5. September, 18 Uhr) und Albanien (9. September, 16 Uhr), steht zudem für die A-Nationalmannschaft auf Abruf bereit.

Auch Johannes Eggestein wird mit der U21 unterwegs sein – mit der Nachwuchsauswahl des DFB trifft er zunächst in einem Freundschaftsspiel auf Griechenland (5. September, 18.15 Uhr), danach bekommt er es in der EM-Quali mit Wales zutun (10. September, 20.00 Uhr). Gegen Griechenland wird der 21-Jährige die Mannschaft von Stefan Kuntz als Kapitän auf das Feld führen. Sein Bruder wird die Länderspielpause hingegen in Bremen verbringen - Maximilian Eggestein wurde nicht von Joachim Löw in den DFB-Kader berufen. (msw)

Mehr News zu Werder Bremen

Quelle: DeichStube