Ultras verlassen Ostkurve - Vorwürfe von Werder, Polizei und Fan-Hilfe

DFB-Pokalspiel gegen den FC Heidenheim

+ © gumzmedia Die Ultras von Werder Bremen holen aus Protest ihre Banner ein und verlassen das Stadion. © gumzmedia

Bremen – Das gab es wohl noch nie beim SV Werder Bremen im Weserstadion: Die Grün-Weißen führen in der zweiten Runde des DFB-Pokals nach gut einer halben Stunde mit 3:0, doch in der Ostkurve ist es überraschend still, dann verlassen sogar zahlreiche Ultras den Bereich.