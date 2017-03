Frohe Ostern für Felix Wiedwald

Bremen - Nicht mehr lange, dann ist Ostern, und für Felix Wiedwald könnten die Feiertage in diesem Jahr ganz besondere werden.

Zum einen, na klar, weil am Ostersonntag das Nordderby gegen den Hamburger SV im Weserstadion ansteht – und zum anderen, weil dieses Spiel für Wiedwald der 20. Saisoneinsatz werden dürfte. 16 hat der Werder-Torhüter bereits auf dem Konto, vier weitere noch, und sein im Sommer auslaufender Vertrag würde sich um ein Jahr verlängern.

„Wenn ich so weiterspiele wie bisher, dann erreiche ich die Anzahl“, sagte der 27-Jährige am Dienstag. Er betonte aber auch: „Ich habe schon gesagt, dass es nicht mein Ziel ist, hier um ein Jahr zu verlängern.“ Wiedwald würde gerne länger in Bremen bleiben, als Torhüter, auf den Werder baut, der das volle Vertrauen genießt – der eine Perspektive hat.

„Ich versuche weiter, meine Leistungen zu bringen, die ich bis jetzt gebracht habe, und dann wird es in den nächsten eineinhalb Monaten eine Entscheidung geben, ob es eine längerfristige Zusammenarbeit gibt“, erklärte er. Ob er sich denn nicht schon jetzt ein klares Bekenntnis des Vereins zu seiner Person wünscht, wurde Wiedwald noch gefragt. „So ein Bekenntnis brauche ich nicht“, lautete seine Antwort.

Eine Aussage, die eindeutig für das neue Selbstvertrauen steht, das der Schlussmann derzeit ausstrahlt. Nur acht Gegentore hat Werder in der Rückrunde bisher zu gelassen. Das ist der drittbeste Wert der Liga, nur die Top-Clubs Bayern (3) und Dortmund (7) verteidigten noch besser. Wiedwald stand in allen acht Rückrundenspielen im Tor. Dass ihm Werders Serie auch persönlich mehr als gut getan hat, war am Dienstag nicht zu übersehen. „Es ist schön, nicht mehr so viele Gegentore zu kassieren. Wir können stolz darauf sein“, sagte er. Und: „Wir haben über fünf Spiele hinweg gezeigt, dass wir besser stehen und viel weniger zulassen.“

Seine Zeit auf der Bank habe im Nachhinein auch etwas Gutes gehabt: „Das hat mich im Kopf weitergebracht“, sagte Wiedwald. Mit Blick auf Werders englische Woche, die die Spiele in Freiburg (Samstag), gegen Schalke (Dienstag) und in Frankfurt (Freitag) vorsieht, sagte der Keeper noch: „Unser Ziel muss es sein, diese Spiele allesamt zu gewinnen. Wenn wir jetzt kein Selbstvertrauen haben, wann denn dann?“ Gute Frage.

dco