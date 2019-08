Baumann: „Fritz Keller ist eine gute Wahl“

Bremen - Nach monatelanger Suche hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen Nachfolger für Reinhard Grindel gefunden: Fritz Keller, seines Zeichens Winzer und Präsident des SC Freiburg, soll das Amt des DFB-Präsidenten übernehmen. Eine gute Wahl, finden sie bei Werder Bremen.

„Er ist ein sehr honoriger Mann, der den SC Freiburg über lange Zeit gut geführt hat und der auch sein Unternehmen sehr erfolgreich führt“, sagte Frank Baumann. Der Sportchef von Werder Bremen berichtete zudem von einem „immer guten Austausch“ mit dem Vereinschef aus dem Breisgau.

Fritz Keller ist seit 2010 der starke Mann beim SC Freiburg. Während seiner Amtszeit wurde Christian Streich Ende 2011 zum Cheftrainer gemacht. Ein Markenzeichen des 62-jährigen Funktionärs: Nach außen hin tritt er stets mit großer Ruhe auf.

Fritz Keller soll DFB-Präsident werden - für Werder Bremen eine „gute Wahl“

„Für den deutschen Fußball ist sehr wichtig, dass er sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich absolut vermittelbar ist, weil er ein Stück weit über den Dingen steht“, sagte Baumann über Keller - und kam zu dem Schluss: „Es ist eine gute Wahl des DFB. Von unserer Seite gibt es volle Unterstützung.“

Am kommenden Mittwoch wird sich Fritz Keller in Berlin den Delegierten der Amateurverbände und den Vertretern der Proficlubs vorstellen. Am 27. September soll Keller dann in Frankfurt am Main offiziell zum 13. Präsidenten des DFB gewählt werden.

Quelle: DeichStube