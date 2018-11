Werder-Frauen fliegen aus dem Pokal

München - Endstation: Die Fußballerinnen des SV Werder Bremen sind am Samstagnachmittag im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden.

Beim favorisierten FC Bayern München kassierte das Team von Trainerin Carmen Roth eine 0:3 (0:1)-Niederlage. Roth war früher selbst 14 Jahre lang für die Bayern tätig.

Die Tore für den Bundesliga-Zweiten erzielten Jill Roord (2.), Sydney Lohmann (70.) und Lineth Beerensteyn (84.). Am Sonntag, 25. November, kommt es in der Liga nun bereits zum Wiedersehen der beiden Teams: Dann gastiert der Vorletzte Werder ab 14.00 Uhr erneut in München.

