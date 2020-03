TV-Tipp: Baumann zu Gast im ZDF-Sportstudio

Frank Baumann, Sportchef des SV Werder Bremen, ist am Samstagabend im Anschluss an das Bremer Auswärtsspiel in Berlin zu Gast im ZDF Sportstudio.

Aufgepasst, Fans des SV Werder Bremen! Frank Baumann wird am Samstagabend zu Gast im „ZDF Sportstudio“ sein. Dort wird der 44-Jährige mit Moderator Jochen Breyer über die prekäre Lage des abstiegsbedrohten Bundesligisten im Allgemeinen und das enorm wichtige Auswärtsspiel bei Hertha BSC im Speziellen sprechen.

Zudem wird Frank Baumann, Sportchef des SV Werder Bremen, die sportliche Talfahrt der Grün-Weißen und in diesem Zusammenhang vermutlich auch sein Festhalten an Trainer Florian Kohfeldt erklären müssen. Weitere Themen könnten die Handhabung des Videobeweises, der Umgang mit Fan-Protesten sowie das „Schreckensszenario Zweite Liga“ sein.

Werder Bremen-Sportchef Frank Baumann live im TV im „Sportstudio“

Zuvor tritt Werder Bremen am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) zum Abstiegskracher bei Hertha BSC an. Bei den Berlinern leitet ausgerechnet Ex-Werder-Coach und Kohfeldt-Vorgänger Alexander Nouri als Interimstrainer die Geschicke – einschalten lohnt sich also! Apropos einschalten: Das „Sportstudio“ läuft am Samstag um 23 Uhr live im TV im ZDF und im Livestream. (mwi)

Quelle: DeichStube