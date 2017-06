Frank Baumann will noch nicht verlängern

Bremen - Werder-Aufsichtsratschef Marco Bode hat es gut gemeint – und beim Thema Klaus Filbry auch gleich dessen Geschäftsführer-Kollegen Frank Baumann mit ins Boot geholt.

Demnach solle nicht nur Filbry seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag verlängern, sondern auch mit Baumann entsprechende Gespräche geführt werden. Doch der Sportchef, dessen Kontrakt bis 2019 datiert ist, wiegelt gegenüber der WerderStube höflich ab: „Mein Vertrag ist aktuell überhaupt kein Thema, darüber mache ich mir keine Gedanken. Zeitnah muss da nichts passieren.“

Baumann hat das Kontrollgremium überzeugt

Typisch Baumann, er will sich nicht im Erfolg sonnen. Der 41-Jährige freut sich zwar ein Jahr nach seiner Berufung zum Sportchef über „das gute Feedback aus dem Aufsichtsrat“, doch er betont zugleich: „Ich brauche keine Bestätigung in Form eines neuen Vertrags. Ich spüre die Unterstützung auch so. Aufsichtsrat und Geschäftsführung sind sehr eng beisammen.“

Baumann hat das Kontrollgremium mehr als überzeugt. Dabei war seine Inthronisierung durchaus riskant gewesen. Bode und Co. hatten sich vor zwölf Monaten im Machtkampf zwischen Sportchef Thomas Eichin und Trainer Viktor Skripnik überraschend für Skripnik entschieden – und Eichin durch Baumann ersetzt. Der hielt an Skripnik fest. Ein Fehler, wie er später gestand. Der Ukrainer wurde nach dem dritten Bundesliga-Spieltag entlassen.

Mehr als gute Transferquote

Ihm folgte Alexander Nouri – und dann eine fulminante Rückrunde. Werder hat das internationale Geschäft zwar verpasst, aber endlich wieder eine richtig interessante Mannschaft, die Fantasien weckt. Mitverantwortlich dafür sind viele Baumann-Transfers – vorneweg Max Kruse, der aus Wolfsburg losgeeist wurde Serge Gnabry (FC Arsenal) und Robert Bauer (FC Ingolstadt) waren auch echte Volltreffer. Lamine Sane (Girondins Bordeaux) und Niklas Moisander (Sampdoria Genua) entwickelten sich zu einem starken Abwehrzentrum. Spät, aber nicht zu spät blühte zudem Florian Kainz (Rapid Wien) auf. Nur einer floppte: Fallou Diagne (Stade Rennes). Der Innenverteidiger spielt längst beim FC Metz.

Die Transferquote ist also mehr als gut. Und Bode weiß, dass so etwas auch die Konkurrenz mitbekommt. „Es gibt immer Vereine, die einen guten Sportchef suchen“, sagte Bode durchaus mahnend. Deshalb brachte der Ex-Profi eine Vertragsverlängerung ins Gespräch. Doch bei Baumann muss er sich keine Sorgen machen. Der Double-Kapitän ist voll auf Werder fixiert und in Sachen persönlicher Zukunft völlig entspannt: „Mein Vertrag läuft noch zwei Jahre. Da ist das Thema Verlängerung noch weit weg.“

Quelle: WerderStube