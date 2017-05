Fritz - Erst Ehrenspielführer, dann Sportchef?

Bremen. Geht es nach Frank Baumann, dann wird Clemens Fritz demnächst Ehrenspielführer von Werder Bremen.

Anders ließ sich eine Äußerung des Sportchefs am Dienstagmorgen nicht deuten. "Es wurden mal gewisse Kriterien aufgestellt, und da werden wir schauen, ob er sie erfüllt", erklärte Baumann - und schob dann mit einem vielsagenden Lächeln hinterher: "Wenn er sie erfüllt, wird er es natürlich. Und wenn nicht, dann müssen wir schauen, wie wir die Kriterien entsprechend anpassen."

Fritz hatte erst am Montag das Ende seiner Laufbahn erklärt. Eine Verletzung im Sprunggelenk führte der 36-Jährige als Grund an. Für Werder bestritt er insgesamt 386 Spiele.

Baumann kann sich Fritz als Erbe vorstellen

Baumann kann sich zudem vorstellen, dass ihn Fritz eines Tages sogar mal als Werders Sportchef beerbt. "Vielleicht übernimmt er in einigen Jahren meinen Posten", sagte der 41-Jährige, "es würde zumindest passen". In der Tat gibt es einige Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ex-Profis Baumann und Fritz. Beide haben in ihrer Laufbahn nur für relativ wenige Vereine gespielt, beide waren lange bei Werder, "und haben hier ein zu Hause gefunden", wie Baumann erklärte.

Management versuchte Fritz zu überzeugen weiterzumachen

Dass Fritz in Zukunft eine Aufgabe in Werders Management übernimmt, steht bereits fest. Jetzt gehe es für den Kapitän aber erstmal darum, seine Verletzung auszukurieren sowie sich auf seine Hochzeit und die bevorstehende Rolle als Vater vorzubereiten.

In den vergangenen Wochen hatten die Werder-Verantwortlichen übrigens alles versucht, um Fritz vom Weitermachen zu überzeugen, wie Baumann nun verriet. "Wir haben den Wunsch geäußert, dass er weitermacht, wenn er sich dazu imstande fühlt", betonte Baumann. Leider sei dass durch Fritz' Verletzung nicht mehr zu 100 Prozent der Fall gewesen. "Deswegen war der Schritt richtig, seine großartige Karriere zu beenden", sagte Baumann.

