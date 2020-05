Werder-Sportchef Baumann hält weiter an Kohfeldt fest

Sportchef Frank Baumann (links) hält beim SV Werder Bremen weiter an Trainer Florian Kohfeldt (rechts) fest und glaubt an eine Tendwende im Abstiegskampf.

Bremen - Auch am Tag nach der großen Enttäuschung, nach dieser Bauchlandung gegen Bayer 04 Leverkusen, war Frank Baumann noch deutlich anzusehen, dass dieses 1:4 Spuren hinterlassen hatte. Sorgenvolle Miene nach einer vermutlich kurzen Nacht - so brachte der Sportchef von Werder Bremen am Dienstagmittag eine Online-Medienrunde hinter sich.

„Wir sind den Neustart nach der Corona-Pause mit viel Hoffnung angegangen“, sagte der 44-Jährige, „leider hat sie sich nicht bestätigt.“ Schlimmer noch: Werder Bremen hatte sich gegen Bayer Leverkusen im Grunde genauso präsentiert wie vor der Unterbrechung der Saison: hinten zu oft stümperhaft und vorne nahezu durchgehend harmloser als harmlos. Am Ende ergab das ein weiteres Bewerbungsschreiben für die 2. Bundesliga, die diese Bremer im Mai 2020 mit Vollgas ansteuern.

Florian Kohfeldt sitzt bei Werder Bremen auch nach der 1:4-Pleite gegen Leverkusen fest im Sattel

Das dürfte auch Frank Baumann wissen, der es trotzdem nicht unversucht ließ, Optimismus auszustrahlen: „Ich bin felsenfest überzeugt davon, dass wir wieder aufstehen und ein positives Ergebnis aus Freiburg mitbringen werden.“ Ob das gelingt, ist derzeit äußerst fraglich, angesichts des Auftritts gegen die Werkself sogar kaum vorstellbar. Eine andere Sache steht dafür fest: Florian Kohfeldt wird die Mannschaft auch am kommenden Samstag als Cheftrainer betreuen.

Bei Werder steht der 37-Jährige auch nach diesem bitteren 1:4 weiterhin nicht zur Debatte. „Wir sind von Florian absolut überzeugt“, sagte Baumann und erneuerte damit den Treueschwur, den er seinem mehr und mehr in die Kritik geraten Chefcoach in dieser Saison schon mehrfach ausgesprochen hatte. Im Spiel gegen Leverkusen sei - bei allen Schwierigkeiten, die es durchaus gegeben habe - eben auch eine klare Handschrift zu erkennen gewesen, was Baumann betonen ließ: „Florian ist für diese Situation, für diese Mannschaft und für diesen Verein der richtige Trainer.“ Nun gehe es darum, positiv auf die kommenden Wochen und Aufgaben zu blicken. Dass das derzeit aber nicht allzu leicht fällt - es war am Dienstagmittag im Gesicht von Frank Baumann abzulesen. (dco)

Zur letzten Meldung vom 18. Mai 2020:

So richtig passten Aussage und Aussehen bei Florian Kohfeldt nicht zusammen. „Das war kein K.o.-Schlag für uns“, sagte der Trainer des SV Werder Bremen nach der 1:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen, doch rein optisch wirkte er dabei, als sei er sehr wohl gerade schwer auf die Bretter gegangen.

Florian Kohfeldt, der sonst so jugendlich frische und kernige Coach, trat nachdenklich auf. Nachdenklicher als nach den vielen Niederlagen zuvor. Er sprach über gute Chancen, die Werder Bremen vergeben hatte. Über „krasse Fehler“ bei den Gegentoren. und über einen Gegner, „der irgendwann besser war als wir“. Dennoch sah er keinen Grund, „auf meine Mannschaft einzudreschen“. Eigentlich also alles wie immer.

Werder Bremen: 1:4-Pleite gegen Bayer Leverkusen bringt Florian Kohfeldt in Bedrängnis

Doch natürlich hatte dieses 1:4 gegen Bayer Leverkusen eine andere Qualität – auch für Kohfeldt, der im Vorfeld überzeugt aufgetreten war und viel von Verbesserungen nach der Corona-Pause gesprochen hatte. Dass diese Verbesserungen weder auf dem Platz noch im Ergebnis zu erkennen waren, rückt seine seine Worte in den Verdacht, doch nur Phrasen gewesen zu sein, und bringt ihn persönlich in Bedrängnis.

Mit seinem Team ist er es sowieso. Wieder ein Spieltag rum, und der Rückstand auf den Relegationsplatz ist auf fünf Punkte angewachsen. „Die Zeit wird knapp“, räumte Florian Kohfeldt ein, aber er machte auch Werbung in eigener Sache. Ohne es explizit zu sagen, schloss er einen Rücktritt aus. „Wenn wir das Vertrauen in unser Spiel behalten, wird der Knoten auch platzen. Wenn wir jetzt aber alles in Frage stellen, wird es nicht gehen.“ (csa)