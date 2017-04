„Sane wird gegen den HSV dabei sein“

Bremen - Gegen Frankfurt gingen Werder die Innenverteidiger aus. Doch Sportchef Frank Baumann sieht kein Abwehrproblem. Denn es kehrt jetzt wenigstens ein Leistungsträger zurück.

Schon vor der Pause musste gegen Frankfurt Milos Veljkovic runter, weil ihm ein Platzverweis drohte, nach der Pause humpelte dann Luca Caldirola vom Platz. Der Italiener wird nach seinem Mittelfußbruch in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Und Lamine Sane hatte wegen muskulärer Probleme gar nicht erst im Kader gestanden.

Doch es gibt endlich auch mal gute Nachrichten für die Defensive. „Lamine wird gegen den Hamburger SV wieder dabei sein“, versicherte Sportchef Frank Baumann auf Nachfrage von „WerderStube.de“. Der Ex-Profi macht sich deshalb auch keine Abwehrsorgen: „Es ist zwar schade, dass Luca ausfällt, aber wir sind da immer noch gut besetzt.“

Bargfrede und Gnabry mit Chancen aufs Nordderby

Auch im Mittelfeld sind Rückkehrer zu erwarten. Schon am Dienstag will Philipp Bargfrede nach diversen Problemen einen neuerlichen Versuch im Mannschaftstraining unternehmen. „Philipp hat zuletzt schon sehr intensiv trainiert. Er kann schnell eine Option für den Kader sein“, meinte Baumann und fügte speziell angesprochen auf das Nordderby am Ostersonntag gegen den HSV noch an: „Ich bin verhalten optimistisch, dass er für die nächsten Spiele ein Kandidat für den Kader ist.“

Auch Serge Gnabry wird in der kommenden Woche im Mannschaftstraining zurückerwartet, aber wohl ein paar Tage später als Bargfrede, wie Baumann mitteilte. Trotzdem sei Gnabry „durchaus eine Option für das HSV-Spiel“, meinte der Sportchef. Gnabry hatte sich vor einem Monat im Training eine Muskelverletzung zugezogen.

