Baumann rechnet fest mit Nouri-Verbleib

Bremen - Bleibt er oder bleibt er nicht? Die Zukunft von Alexander Nouri als Cheftrainer des SV Werder war lange Zeit offen. Doch nun sorgt Sportchef Frank Baumann endgültig für Klarheit.

„Wir wollen mit ihm weitermachen, er will bleiben, also gehe ich davon aus, dass wir eine Einigung erzielen werden“, sagte Baumann am Tag nach dem 4:2-Sieg in Ingolstadt der „WerderStube“.

Die Vertragsgespräche werden schon in den nächsten Tagen beginnen. Dabei soll Nouri ein Vertrag über mindestens zwei Jahre angeboten werden, natürlich zu stark verbesserten Konditionen. Ob es eine schnellen Abschluss geben wird, wollte Baumann noch nicht prognostizieren.

Wann unterschrieben wird, ist Baumann egal

Letztlich ist es ihm auch egal. „Wenn beide Seiten sich so klar geäußert haben, dann kommt es doch nicht auf ein paar Tage an, wann der Vertrag unterschrieben wird“, erklärte Baumann und betonte: „Wir wollen uns ja auch noch weiter auf die sportliche Situation konzentrieren. Da haben wir noch Ziele.“

Werder kämpft nach dem 4:2-Sieg in Ingolstadt nicht mehr um den Klassenerhalt, sondern um Europa. Aber nicht nur deshalb darf Nouri bleiben. „Wir waren immer überzeugt von ihm“, sagte Baumann über den 37-Jährigen: „Er arbeitet sehr akribisch, kann die Mannschaft emotional packen. Alex ist ein großes Trainertalent, das gezeigt hat, auch einer Bundesliga-Mannschaft eine Handschrift zu geben.“ Nun soll die Unterschrift unter einen langfristigen Vertrag folgen.

Alexander Nouri selbst sagte am Samstag: „Ich freu mich auf die Gespräche und dann werden wir sehen, was dabei rumkommt. Dass ich sehr gerne hier arbeite und dass ich meine Arbeit gerne fortführen möchte, ist doch keine Frage.“

Quelle: WerderStube