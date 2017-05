Baumann: "Nouri meine beste Entscheidung"

Bremen - Den Vertrag mit Viktor Skripnik zu verlängern, das hat Werders Sportchef Frank Baumann mal als einen Fehler beschrieben. Dessen Folgen sind hinlänglich bekannt: Fehlstart in die Saison, Trainerentlassung, langer Abstiegskampf.

Skripniks Nachfolger heißt Alexander Nouri, und auf die Frage, ob die Entscheidung für den 37-Jährigen seine bisher beste war, sagte Baumann im Werder-Spezial von Radio Bremen: "Ja, das kann man so sagen."

Bei der Trainersuche seien damals gute Kandidaten dabei gewesen, "aber noch einen besseren hatten wir im eigenen Stall", betonte Baumann, der Nouri vom U23- zum Cheftrainer beförderte.

Immer an Nouri geglaubt

Auch für den Neuen wurde die Luft zu Jahresbeginn bekanntlich dünn, Baumann dementierte allerdings, dass Nouri bei einer Niederlage in Mainz - es wäre Werders fünfte in Folge gewesen - entlassen worden wäre. "Wir haben immer an seinen Weg geglaubt und hätten auch nach einer Niederlage in Mainz mit ihm weitergemacht."

Quelle: WerderStube