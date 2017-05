Baumann über Nouri: "Müssen noch ein paar Punkte besprechen"

Bremen. Ein großes Geheimnis ist also gelüftet: Clemens Fritz beendet seine Karriere. Bei Werder gibt es allerdings noch eine ganze Reihe anderer, offener Personalien, zu denen Sportchef Frank Baumann am Dienstag aber keinen neuen Wasserstand abgeben wollte.

Kandidat Nummer eins: Trainer Alexander Nouri, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Die Gespräche über eine Verlängerung laufen bereits seit ein paar Wochen, und Baumann hatte schon durchblicken lassen, dass er davon ausgeht, mit Nouri über den Sommer hinaus weiter zusammenzuarbeiten. Am Dienstag sagte er: "Es gibt noch ein paar Punkte, die wir besprechen wollen, aber das ist nichts Schlimmes." Vielmehr gehe es bei einer solch wegweisenden Entscheidung für beide Seiten darum, sie in aller Ruhe zu treffen.

Wie geht es mit dem Altmeister weiter?

Kandidat Nummer zwei: Claudio Pizarro. Hängt der Altmeister noch ein Jahr in Bremen dran? Wechselt er den Verein, oder hört er sogar ganz auf? Baumann erklärte dazu: "Es ist noch keine Entscheidung gefallen, und das wird bis Samstag auch nicht passieren." Stichwort Samstag: Clemens Fritz soll kurz vor Beginn des Heimspiels gegen 1899 Hoffenheim im Weserstadion offiziell verabschiedet werden. So auch Florian Grillitsch, der im Sommer bekanntlich zum kommenden Gegner wechselt. Außer dem Duo sagt Werder laut Manager Baumann am Samstag aber keinem weiteren Spieler Tschüss: "Stand heute wird sonst keiner mehr verabschiedet."

Dass bedeutet aber nicht, dass Werder alle auslaufenden Verträge automatisch verlängert. Bei Luca Caldirola, Santiago Garcia und Jaroslav Drobny sei noch keine Entscheidung gefalllen, erklärte Baumann.

Quelle: WerderStube