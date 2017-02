Baumann kritisiert die Profis, Nouri läuft mit ihnen

Bremen - Von Daniel Cottäus. Alexander Nouri ist der zweite Werder-Trainer in der noch jungen Amtszeit von Frank Baumann. Und das soll auch erst mal so bleiben. Der Sportchef nimmt dagegen die Spieler in die Pflicht.

Am Morgen danach also erstmal Abgeschiedenheit. Weg vom Stadion, weg vom Ort der Niederlage – der Versuch, in bedrohlichen Zeiten mal etwas anderes auszuprobieren. Um die Köpfe nach dem 0:1 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach schnellstmöglich wieder frei zu bekommen, ging es für Werders Spieler am Sonntag früh ab in den Bürgerpark zum Auslaufen in der Natur.

Auf der Finnbahn drehte die Mannschaft dort in trister Winterkulisse ihre Runden – es war ein Bild, dessen Symbolcharakter erst beim zweiten Hinsehen so richtig deutlich wurde. Inmitten seiner Spieler lief nämlich auch Trainer Alexander Nouri, der damit bewusst Nähe zum Team demonstrierte – so, als wollte er sagen: Seht her, wir sind eine Einheit. Dabei war es am Vorabend wieder ein Stück unwahrscheinlicher geworden, dass er dieser Einheit noch lange vorsteht.

Baumann vermisste Entschlossenheit, Leidenschaft und Laufbereitschaft

Frank Baumann wird geahnt, nein gewusst haben, dass die Fragen kommen, dass sie unausweichlich sind, und entsprechend vorbereitet trat Werders Sportchef nach dem Heimspiel gegen Gladbach vor die Journalisten. Von vier Spielen in diesem Jahr hatte seine Mannschaft soeben auch das vierte knapp verloren, in der Tabelle bedeutete das den Absturz unter den Strich, Platz 16.

Nur in der Saison 1974/75 hatte Werder umgerechnet nach 20 Spieltagen genausowenig Punkte auf dem Konto – seinem Trainer machte Baumann aber weiterhin keine Vorwürfe. „Am Trainer hat es nicht gelegen, die Spieler müssen sich an die eigene Nase fassen“, war einer seiner ersten Sätze, und dann fügte der 41-Jährige sogar noch an: „Wir gehen mit Alexander Nouri ins nächste Spiel.“ Eine Aussage, die nichts anderes ist als eine Jobgarantie für den Coach.

Vor den beiden kommenden Auswärtsspielen in Mainz (18. Februar) und Wolfsburg (24. Februar) entschied sich der Sportchef also für den Kurs, seine Kritik an den Spielern festzumachen. Das Ganze wirkte wie ein letzter Versuch, nochmal einen Impuls in Richtung Mannschaft zu setzen, sie nochmal irgendwie in die Pflicht zu nehmen, wachzurütteln. Denn auch Baumann weiß natürlich, dass die Argumente pro Nouri derzeit von Woche zu Woche schwächer werden. Schon jetzt stellt sich schließlich die Frage, wie lange der Verein der sportlichen Talfahrt noch zusehen möchte.

„Wir waren der Meinung, dass jeder Spieler spätestens nach dem Augsburg-Spiel den Ernst der Lage erkannt hat“, erklärte Baumann, „aber wenn man die Leistung heute sieht, war das wohl doch nicht der Fall“. Entschlossenheit, Leidenschaft, Laufbereitschaft – all das hat Baumann vermisst. Werder trat für eine Mannschaft, die unbedingt gewinnen wollte, alles andere als zwingend auf. Die Bremer wirkten in vielen Momenten aber auch so, als würde ihnen der Plan fehlen, die exakte Vorgabe, wie den auf Konter lauernden Gladbachern beizukommen sei.

Kruse gibt zu: „Einsatzwillen hat gefehlt“

So war Nouris anfänglich gewähltes 3-1-4-2- beziehungsweise 5-3-2-System die falsche Wahl, was der Trainer in der Pause selbst eingestand, indem er es in ein 4-4-2 korrigierte. Hinterher war es fast bezeichnend, dass Gladbachs Trainer Dieter Hecking über den Siegtreffer seiner Elf, entstanden nach einem Konter, sagte: „Das Tor ist so gefallen, wie wir uns das ein bisschen ausgemalt hatten.“ Ballverlust Werder in der VfL-Hälfte, Solo Christoph Kramer, Abschluss Thorgan Hazard (12.). Die Bremer waren dabei eigentlich nur Zuschauer.

Nun ist Alexander Nouri nach Viktor Skripnik bereits der zweite Trainer während der noch relativ kurzen Amtszeit von Frank Baumann. Noch in dieser Saison einen dritten holen zu müssen, möchte der Ex-Profi gerne umgehen. „Es haben hier in den vergangenen Jahren schon einige Trainer versucht, deswegen sollten wir jetzt den Fokus darauf legen, was die Spieler anbieten“, sagte er. Am Ende ließ Baumann dann noch durchblicken, dass es für Werders Fußballer intern nun ungemütlich wird: „Wir werden schauen, welche Spieler würdig sind, das Werder-Trikot zu tragen.“

Innerhalb des Teams traf diese Kritk durchaus auf Verständnis, wenn auch nicht voll umfänglich. So stellte Zlatko Junuzovic gestern klar, dass in seinen Augen jeder Spieler vollen Einsatz gezeigt habe. „Es gibt immer verschiedene Ansichten zu sowas. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass jeder alles gegeben hat.“ Insgesamt, so urteilte der Österreicher, habe der Sportchef aber „schon das Richtige gesagt“. Teamkollege Max Kruse hingegen hatte bereits am Samstag zugegeben, „dass es uns an Einsatzwillen gefehlt hat“. Er erwiderte: „Es bringt nichts, Woche für Woche zu betonen, dass wir großes fußballerisches Potenzial haben. Genau darin liegt die Gefahr, dass wir uns zu sehr darauf verlassen.“