Der Lockruf vor dem Double: Wie Frank Baumann beinahe Werder für einen Champions-League-Finalisten verlassen hätte

Von: Malte Bürger

Frank Baumann hätte den SV Werder Bremen im Jahr 2002 beinahe für einen Champions-League-Finalisten verlassen. © Imago / Contrast

Als Spieler wurde Frank Baumann beim SV Werder Bremen zur Legende, gewann mit den Grün-Weißen die Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal. Doch beinahe wäre es nicht dazu gekommen, denn im Jahr 2002 wäre der heutige Bremer Sportchef beinahe zu einem anderen Club gewechselt.

Bremen – Als Frank Baumann 1999 zum SV Werder Bremen wechselte, da hatte er gerade einen der schlimmsten Momente seiner Karriere erlebt. Am 29. Mai des Jahres war es, als sich eines der spektakulärsten Abstiegsfinals der Bundesliga-Historie abspielte. Die zugehörige Radio-Schlusskonferenz ist längst legendär und wird noch immer regelmäßig auf den gängigen Videoplattformen im Internet angeklickt. Und Baumann war mit seinem 1. FC Nürnberg damals mittendrin.



Mehr noch: Der Defensivakteur hätte den späteren Abstieg seines Noch-Arbeitgebers höchstselbst verhindern können, wenn er denn kurz vor dem Abpfiff nicht aus ganz kurzer Distanz eine Riesenchance vergeben hätte. So aber erwischte es den „Club“, während Frank Baumann anschließend in den Norden zog. Und dort fortan große Erfolge feierte. Als Kapitän wurde er selbst zur Legende bei Werder Bremen, mittlerweile kümmert er sich als Sportchef um den Bundesligisten. Doch wie der 47-Jährige jetzt erstmals verraten hat, hätte es diese außergewöhnliche Reise beinahe gar nicht gegeben.

Werder Bremens Frank Baumann: „2002 war das Jahr, in dem ich mich das erste und einzige Mal mit einem Wechsel beschäftigt habe“

Wir schreiben das Jahr 2002. Zur Hälfte der Saison hatte Werder Bremen auf Rang drei gelegen und von Höherem träumen dürfen, am Ende rettete sich der Verein als Sechster mit größter Mühe in den Uefa-Cup. Im Sommer folgte noch die WM in Japan und Südkorea, bei der mit der deutschen Nationalmannschaft nicht nur Marco Bode, sondern eben auch Frank Baumann Vize-Weltmeister wurden. Und Letzterer hatte in all den Monaten eine richtungsweisende Entscheidung zu treffen. „2002 war auch das Jahr, in dem ich mich das erste und einzige Mal so wirklich mit einem Wechsel beschäftigt habe“, offenbarte der gebürtige Würzburger jetzt in der neuesten Folge des Sportschau-Podcasts „Das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison reloaded“. „Ich habe damals sehr konkrete Gespräche mit Leverkusen geführt.“



Das Team aus dem Rheinland hatte für mächtig Aufsehen gesorgt. In der Liga roch es lange Zeit nach der ersten Meisterschaft überhaupt, in der Champions League kam die Mannschaft des damaligen Trainers Klaus Toppmöller sensationell bis ins Finale. Letztlich reichte es zu keinem der beiden Titel, der unrühmliche Name „Vizekusen“ wurde aus der Taufe gehoben. Trotzdem: „Das wäre für mich sportlich und finanziell ein großer Reiz gewesen“, blickt Frank Baumann heute auf die Offerte zurück. Nach reiflicher Überlegung erteilte er dem dortigen Manager Reiner Calmund dennoch eine Absage. Aber warum eigentlich? „Am Ende habe ich mich für Werder entschieden, weil ich gespürt hatte, dass Leverkusen vielleicht am Limit, am Zenit gespielt hat“, schildert der Ehrenspielführer des SV Werder Bremen. „Zudem hatte ich auch das Gefühl, dass sich bei Werder etwas entwickeln kann.“

Frank Baumann: „Ich habe mich für Werder Bremen entschieden und bin sehr glücklich, dass mein Gefühl richtig war“

Bekanntlich lag Frank Baumann mit dieser Einschätzung nicht daneben. Nachdem Werder Bremen in der Saison 2002/2003 noch erneut Sechster geworden war und sich dann nach der Sommerpause im UI-Cup gegen Pasching blamiert hatte, nahm anschließend die legendäre Double-Saison ihren Lauf. Am Ende durfte Baumann als Werder-Kapitän die Meisterschale und den Pokal in die Höhe stemmen, in den Folgejahren war er einer der Hauptdarsteller spektakulärer Bremer Jahre. 2009 glückte ihm mit dem erneuten Triumph im DFB-Pokal schließlich das perfekte Ende seiner sportlichen Laufbahn, lautstark sangen die Fans während der Feierlichkeiten im Berliner Olympiastadion den Namen von Frank Baumann – ebenso wie den von Mittelfeld-Zauberer Diego, der sich in Richtung Juventus Turin verabschiedete.



Frank Baumann gönnte sich anschließend nur eine kurze Pause, stieg bereits 2010 als Assistent ins Management des SV Werder Bremen ein. Stück für Stück arbeitete er sich weiter nach oben, nach einer rund einjährigen Auszeit wurde Baumann 2016 zum neuen Sportchef des Bundesligisten ernannt, wo er seither nicht immer einfache Phasen begleitet. Demnächst will er wieder etwas kürzertreten, mehr Zeit für die Familie haben. Wann genau er sich zurückzieht, steht noch nicht fest. Spätestens mit 50 soll es aber soweit sein. Vielleicht aber auch früher. Es dürfte eine Entscheidung werden, die Frank Baumann wohl überlegt trifft. So wie damals, als sich Bayer Leverkusen gemeldet hat. „Es ist häufig im Fußballerleben so, dass man an einer Abzweigung steht“, meint Baumann. „Ich hätte zwei gute Wege gehen können, habe mich aber für die Option hier in Bremen entschieden und bin sehr glücklich, dass mein Gefühl richtig war.“ (mbü)