Baumann gratuliert Skripnik zum Pokalsieg

Riga/Bremen - Herzlichen Glückwunsch, Viktor Skripnik! Der ehemalige Werder-Coach hat mit dem FC Riga den Pokal in Lettland gewonnen – und am Sonntag könnte der Ukrainer auch schon vorzeitig die Meisterschaft klarmachen.

„Mit dem Double kennt sich Viktor ja aus“, sagt Werder-Sportchef Frank Baumann: „Ich freue mich für Viktor und drücke ihm die Daumen.“ Baumann und Skripnik sind einst gemeinsam für Werder aufgelaufen, haben 2004 das legendäre Double geholt. Skripnik wurde dann 2014 Werders Bundesliga-Trainer und zwei Jahre später ausgerechnet von Baumann entlassen.

Im Juli heuerte der 48-Jährige beim FC Riga an und führte den Club an die Tabellenspitze. Im Pokal lief es ebenfalls bestens. Die Krönung gab es am Mittwochabend. Im Finale setzte sich Skripniks Team mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen FK Ventspils durch. Das ist auch der Gegner am Sonntag. Mit einem Sieg gegen den ärgsten Verfolger wäre der FC Riga schon zwei Spieltage vor Saisonende Meister.

Quelle: DeichStube