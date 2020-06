Werder-Zukunft: Baumanns Botschaft an den Aufsichtsrat und an Coach Kohfeldt

Bremen – Frank Baumann wird viel angelastet. Falsche Personalpolitik, falsche Trainertreue – weil Werder Bremen vier Spieltage vor Saisonschluss mit eineinhalb Beinen in der zweiten Liga steht, steht Sportchef Baumann bei vielen Fans mit beiden Beinen in der Kritik.

Und er selbst sagt auch, dass Fehler passiert sind bei Werder Bremen – auf allen Ebenen allerdings und nicht nur bei ihm. Kritisch will er die Saison nach deren Ende durchleuchten, aber offenbar steht für den Ex-Profi schon jetzt fest, dass er sein Amt, egal wie die Saison ausgeht, nicht freiwillig abgeben wird.

„Grundsätzlich gehört es für mich zur Verantwortung dazu, sich in schlechten Zeiten zu stellen und nicht davonzulaufen“, sagte Frank Baumann am Donnerstag auf einer Online-Pressekonferenz. Obwohl das ein nur wenig verklausuliertes Ich-will-bleiben-Statement war, lehnte der 43-Jährige weitere Nachfragen ab. „Ich möchte meine Person nicht in den Vordergrund stellen“, erklärte er.

Werder Bremen: Florian Kohfeldt will erst nach der Saison über Zukunft nachdenken

Vielleicht ging es bei seiner Kernaussage, die er zuvor auch schon in einem „kicker“-Interview getätigt hatte, auch nicht allein um ihn selbst. Vielleicht war sie auch als Botschaft an Trainer Florian Kohfeldt zu verstehen. Bei ihm ist angeblich gar nicht mehr so klar, dass er sich nach einer völlig missratenen Saison weiter der Verantwortung bei Werder Bremen stellen will. Immer wieder tauchen Gerüchte auf, dass der von Baumann so gestützte Coach Abwanderungsgedanken hege. Dazu passte die – von Kohfeldt-Berater Marc Kosicke umgehend und deutlich dementierte – Meldung, dass die TSG 1899 Hoffenheim an Kohfeldt interessiert sei.

Die Geschichte habe ihn „nicht tangiert“, sagt Kohfeldt zwar, aber seine Antwort darauf ist eben auch kein Bekenntnis zu Werder über die Saison hinaus. Der Mann, der vor wenigen Monaten dem Verein noch die große Treue geschworen hatte, ist vorsichtig geworden. Er spricht nicht über seine Zukunftsgedanken, nicht über seinen Job, nicht über die Zeit nach dem Schlamassel, in dem er mit Werder steckt: „Mein ganzer Fokus liegt darauf, den Klassenerhalt zu schaffen.“ Alles andere setzt er hintan, sagt Florian Kohfeldt: „Ich denke nach der Saison über meine Zukunft nach und keinen Tag vorher.“

Werder Bremen: Alles und jeder kommt auf den Prüfstand

Frank Baumann hat schon darüber nachgedacht und für sich entschieden, dass er im Falle eines Falles würde mithelfen wollen, den entstandenen Schaden zu reparieren. Sofern der Aufsichtsrat ihn dann noch lässt. Dass Baumann in seiner Funktion als geschäftsführender Sportchef den Trainer Kohfeldt in jedem Fall halten will, hat er offiziell so noch nicht gesagt.

Offiziell gilt: Alles und jeder kommt auf den Prüfstand. Aber Baumanns Überzeugung von der Arbeit des Trainers ist bisher hoch und wird wohl auch dann noch hoch bleiben, wenn die Krise im Abstieg mündet. Möglich, dass er den Trainer deshalb mit der Nicht-davonlaufen-Botschaft kitzeln wollte. Das Hoffenheim-Gerücht hat auf keinen Fall eine Rolle dabei gespielt, sagt Baumann. Denn für ihn war von vornherein klar, „dass es nicht der Wahrheit entspricht“. (csa)

Quelle: DeichStube