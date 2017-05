Baumann dementiert Ausleih-Pläne mit Eilers

Bremen - Justin Eilers soll kurz vor einem Wechsel per Leihe zum MSV Duisburg gestanden haben. Werder-Sportchef Frank Baumann dementiert das Gerücht nun.

Der MSV Duisburg ist gerade als Meister der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufgestiegen und hatte bei seinen Personalplanungen für die kommende Saison nach Informationen der „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ ein Auge auf Werder-Stürmer Justin Eilers geworfen.

Demnach seien die Gespräche über eine Ausleihe bereits „auf einem sehr guten Weg“ gewesen. Allein die Tatsache, dass sich Eilers im Training kürzlich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, habe die Verhandlungen platzen lassen. Werders Sportchef Frank Baumann dementierte nun gegenüber der WerderStube, dass sein Verein vorhatte, Eilers an Duisburg abzugeben. „Davon weiß ich nichts. Wir haben da mit niemandem etwas besprochen“, erklärte der 41-Jährige. Überhaupt habe Werder nicht die Absicht, sich von Eilers zu trennen: „Er wird auch in der kommenden Saison Teil unseres Profikaders sein.“

Durch seine Verletzung fällt der 29-jährige Angreifer bis zum Winter aus. Eilers hat bisher noch keinen Einsatz im Oberhaus bestritten, weil er seit seinem Wechsel zu Werder im Sommer immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. In der Dritten Liga kam er in dieser Saison zehn Mal zum Einsatz, erzielte drei Tore und gab zwei Vorlagen. Den gebürtigen Braunschweiger deshalb künftig fest in die U23-Mannschaft zu beordern, sei aber kein Thema, betonte Baumann.

Quelle: WerderStube