Baumann bestätigt Gnabry-Angebot

Bremen - Nächster Schritt im Fall Serge Gnabry. Werder-Sportchef Frank Baumann hat dem Nationalspieler wie bereits vor Wochen angekündigt ein Angebot für eine vorzeitige Vertragsverlängerung gemacht – oder genauer gesagt so etwas wie ein Angebot.

„Wir haben schon Dinge hinterlegt – was finanzielle Parameter betrifft“, sagte Baumann der „WerderStube“ und erklärte: „Wir wollen seinen Vertrag aufgrund seiner guten Leistungen anpassen.“

Wie genau sich das in Zahlen ausdrückt, darauf wollte Baumann nicht eingehen. Eine Antwort von Gnabry oder dessen Management hat Baumann noch nicht bekommen. Doch da ist der Ex-Profi ganz entspannt: „Wir befinden uns im ständigen Austausch.“ Deshalb ist der Sportchef auch weiterhin zuversichtlich, dass Gnabry nicht nach nur einer Saison Bremen schon wieder verlassen wird.

Unmöglich ist das allerdings nicht. Vor allem die TSG 1899 Hoffenheim buhlt um die Dienste des Offensivspielers, der in der vergangenen Bundesliga-Saison elf Treffer erzielt hat. Haben sich die Kraichgauer womöglich schon bei Werder gemeldet? „Nein“, antwortete Baumann, „da gibt es noch nichts.“

Gnabry fühlt sich in Bremen sehr wohl

Das muss allerdings nicht viel bedeuten. Die Clubs sprechen meistens erst auf der Zielgeraden eines Transfers, wenn sich der Spieler entschieden hat. Bei Gnabry ist das offenbar noch nicht der Fall. Der 21-Jährige hat mehrfach betont, dass er sich in Bremen sehr wohl fühlt, dass der Wechsel im vergangenen Sommer vom FC Arsenal an die Weser die richtige Entscheidung war. Werder hatte eine Ablöse von fünf Millionen Euro bezahlt und das große Talent mit einem Vertrag bis 2020 ausgestattet.

Gnabry spielte eine starke Hinrunde und überzeugte auch zu Beginn des neuen Jahres. Dann bremste ihn erst eine Verletzung, dann der Trainer. Alexander Nouri brachte den Nationalspieler nur noch selten von Beginn an, der wiederum konnte nur wenig überzeugen. Es deutete sich ein Wechsel an. Doch noch ist nichts klar, Baumann kämpft weiter für einen Verbleib von Gnabry. Der Werder-Profi macht gerade Urlaub, war am Wochenende in Stockholm – und wird sich ab Donnerstag auf die U 21-EM in Polen vorbereiten.

