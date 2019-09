Verletzungsmisere: Werder Bremen fragt bei Experten nach

Knappe neun Minuten war die Pressekonferenz am Donnerstagmittag alt – da sah sich der Coach vom SV Werder Bremen, Florian Kohfeldt, dazu veranlasst, an den eigentlichen Anlass der Gesprächsrunde zu erinnern.

„Das ist jetzt schon die vierte Frage zu diesem Thema. Dabei soll es hier eigentlich um das Spiel gegen RB Leipzig gehen“, sagte der Werder-Trainer, der zuvor nur über eine Sache gesprochen hatte: die beispiellose Verletztenmisere, mit der sich seine Mannschaft schon seit Beginn der Saison plagt. Kohfeldt hatte erklärt, wie lange deren jüngstes Opfer Yuya Osako nun ausfällt und wobei sich der Japaner verletzt hatte. Er hatte erklärt, wie er persönlich mit der misslichen Lage umgeht: „Meine Aufgabe ist es, sofort wieder neue Lösungen zu finden.“ Nur diese eine Frage, die stand eben noch im Raum: Was genau hat Werder Bremen eigentlich unternommen, um herauszufinden, weshalb Osako schon der elfte (!) Profi ist, der sich in dieser Saison ins Lazarett verabschiedet? Kohfeldt antwortete auch darauf – ausführlich und interessant.

Werder Bremen zieht wegen der Fülle der Verletzten Experten zu Rat

„Erstmal haben wir jeden einzelnen Fall besprochen“, sagte der 36-Jährige und berichtete von „mehreren Runden“, in denen das während einer ganz normalen Werder-Woche Usus sei. „Egal, ob ein Spieler am Wochenende in der Bundesliga, in der U23 oder gar nicht gespielt hat – nach dem freien Tag besprechen wir am Dienstagmorgen seinen körperlichen Status.“

Mit am Tisch sitzen dann Physiotherapeuten, Vertreter aus der Athletikabteilung und das Trainerteam. „Dazu gibt es eine zweite Sitzung in der Woche, wo mögliche Verletzungen besprochen und evaluiert werden“, erklärte Kohfeldt. Lag es an der Belastung? Wie war der Verletzungshergang? War es eine Akut- oder eher eine Ermüdungsverletzung? Werder setzt bei der Beantwortung dieser Fragen auf eine Mischung aus objektiven und subjektiven Eindrücken, nutzt etwa Videomaterial und Daten (Kohfeldt: „Jede Belastung, die die Spieler im Rahmen des Vereins haben, können wir dokumentieren und nachvollziehen“), hört sich aber auch die Eindrücke seiner Mitarbeiter an. „Wir haben eingeführt, dass bei jeder Trainingseinheit ein Physiotherapeut dabei ist, um eventuelle Auffälligkeiten im Bewegungsmuster zu sehen.“

Zusätzlich dazu, haben die Bremer ob der Fülle an Verletzungen externe Experten hinzugezogen. „Wir wollten gewisse andere Parameter ausschließen“, sagte Kohfeldt – und verriet: „Wir haben uns beispielsweise Informationen eingeholt über Untergrundbeschaffenheit und deren Korrelation zu Verletzungen. Wir haben auch andere Mediziner konsultiert.“ Das große Verletzungsrätsel hat Werder Bremen damit allerdings nicht gelöst. „Auch kein Externer, der alle Informationen hat, konnte ein Muster erkennen. Und deswegen sage ich noch einmal sehr deutlich, dass ich mich vor unsere athletische und medizinische Abteilung stelle. Alle, die hier arbeiten, sind sehr qualifiziert und machen einen guten Job.“

Werder Bremen: Kein Muster bei Verletzungen erkennbar

Und genau an diesem Punkt – es ist kein Muster, sprich Fehler zu erkennen, der zu den vielen Verletzungen geführt haben könnte – gehe es darum, so normal wie möglich weiterzumachen. „Wir akzeptieren das jetzt und werden auf keinen Fall unvernünftig.“ Soll heißen: Alle Spieler bekommen die Zeit, die sie benötigen, um wieder fit zu werden. Sportchef Frank Baumann pflichtete seinem Chefcoach bei und unterstrich nochmal sein großes Vertrauen in die fitten Profis: „Wir haben ja in den vergangenen beiden Spielen gesehen, dass wir trotzdem Bundesligaspiele gewinnen können. Es gibt also keinen Grund, unsere Zielsetzung zu verändern.“ Werder Bremen will nach Europa. Auch, wenn es wehtut. (dco)

