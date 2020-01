Werder-Fotos des Jahres 2019: Das Voting-Ergebnis ist da!

Wir haben unser Archiv durchforstet und für jeden Monat des Werder-Jahres 2019 ein Bild herausgesucht, das unserem Fotografen Andreas Gumz entweder besonders gut gelungen ist, oder einen besonderen Bremer Moment eingefangen hat - oder sogar beides. Die Fans des SV Werder Bremen haben abgestimmt – das ist Euer Werder-Foto des Jahres 2019!

Die Werder-Jubeltraube beim DFB-Pokal-Triumph gegen den BVB hat es Euch besonders angetan! 48,19 Prozent der Voting-Teilnehmer stimmten für das Foto, das diesen Werder-Moment eingefangen hat. Und was war das für ein Spiel?! Werder Bremen hat den den haushohen Favoriten Borussia Dortmund mit 7:5 (1:1, 1:1, 3:3) nach Elfmeterschießen niedergerungen. Wiederholung dann gerne am 4. Februar 2020, wenn Werder im Achtelfinale des DFB-Pokals wieder gegen den BVB antritt.

Auf Platz zwei des DeichStube-Votings: DerBusempfang am Osterdeich vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern mit 29,03 Prozent der Stimmen, vor Jiri Pavlenkas betretener Miene nach dem 1:6 gegen den FC Bayern am 14. Dezember (6,09 %).

Hinweis: Das komplette Abstimmungsergebnis findet ihr am Ende des Artikels.

Werder Bremen-Momente 2019: Zwölf besondere Fotos

+ Bild 1: Werder-Safari in Südafrika. © gumzmedia

1) 7. Januar 2019: Während Werders Trainingslager im südafrikanischen Johannesburg steht am freien Tag eine Safari-Tour durch den „Lion & Safari Park“ auf dem Programm. Insgesamt 15 Profis lassen es sich nicht nehmen, Löwen aus einem vergitterten Bus aus nächster Nähe zu beobachten.

+ Bild 2: Jubeltraube DFB-Pokal-Triumph gegen den BVB © gumzmedia

2) 5. Februar 2019: Oh, wie ist das schön! Der SV Werder Bremen kämpft sich nach einem unglaublichen Spiel ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Bremer ringen den haushohen Favorit Borussia Dortmund mit 7:5 (1:1, 1:1, 3:3) nach Elfmeterschießen nieder.

+ Bild 3: Kruse-Jubel nach Doppelpack gegen Mainz © gumzmedia

3) 31. März 2019: Dank seines überragenden Kapitäns Max Kruse, der die Bremer mit einem Doppelpack zum 3:1-Sieg gegen Mainz 05 führt, bleibt Werder im Kalenderjahr 2019 weiter ungeschlagen und mischt voll im Rennen um die Europapokal-Plätze mit.

+ Bild 4: Busempfang am Osterdeich © gumzmedia

4) 24. April 2019: Um 19.14 Uhr ist es soweit - der Bremer Mannschaftsbus erreichte den Osterdeich. Und am Weserstadion ist0 die Hölle los - Gänsehaut-Atmosphäre! Die Werder-Fans bereiten ihrem Team vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern München einen Wahnsinns-Empfang!

+ Bild 5: Rashica, Eggestein und Co. © gumzmedia

5) 18. Mai 2019: Milot Rashica (l.) bejubelt gemeinsam mit Maximilian Eggestein sein Tor zum 1:0 für Werder Bremen beim 2:1-Sieg gegen RB Leipzig. Den späten 2:1-Siegtreffer erzielt übrigens Claudio Pizarro.

+ Bild 6: Hanno, die coole Socke © gumzmedia

6) 30. Juni 2019: Was ein cooles Outfit, was ein cooler Roller und was ein ein cooler Typ, dieser Martin Harnik. Und das sagen wir, obwohl er inzwischen für den HSV am Ball ist.

+ Bild 7: Lücke, der bunte Vogel © gumzmedia

7) 1. Juli 2019: Stylisches Outfit Teil zwei! Werder-Neuzugang Niclas Füllkrug, der sich im Laufe der Hinrunde im Training leider einen Kreuzbandriss zuzieht, als bunter Vogel. Er kann's definitiv tragen!

+ Bild 8: Kohfeldts neuer Käpt'n © gumzmedia

8) 1. August 2019: Florian Kohfeldt ernennt im Trainingslager in Grassau seinen neuen Kapitän - es ist Niklas Moisander. Der sympathische Finne folgt auf Vorgänger Max Kruse, der zu Fenerbahce Istanbul gewechselt ist.

+ Bild 9: Friedls erstes Bundesliga-Tor © gumzmedia

9) 28. September 2019: Werder-Verteidiger Marco Friedl köpft Werder mit seinem ersten Bundesliga-Tor zum 2:2 bei Borussia Dortmund. Das Trikot bekommt die Mama.

+ Bild 10: Bittencourts Baby-Jubel gegen Heidenheim © gumzmedia

10) 30. Oktober 2019: Einer der wenigen positiven Aspekte einer insgesamt komplett verkorksten Hinrunde: Werder überwintert im DFB-Pokal - dank eines 4:1-Erfolgs gegen Zweitligist Heidenheim. Leonardo Bittencourt trifft zum zwischenzeitlichen 2:0 - und zeigt stolz, dass er bald wieder Vater wird.

+ Bild 11: Pizarros blondes Ausrufezeichen © gumzmedia

11) Da staunen die anwesenden Fans nicht schlecht, als ein erblondeter Claudio Pizarro am 21. November 2019 den Trainingsplatz betrat. Die Werder-Legende hatte nicht etwa eine Wette verloren, sondern wollte angeblich ein Zeichen in der Werder-Krise setzen. Es half leider nicht so wirklich...

+ Bild 12: Pavlenkas betretene Miene © gumzmedia

12) 14. Dezember 2019: Ein Bild mit absolutem Symbolcharakter für die bisherige Werder-Saison 2019/20: Jiri Pavlenka, der bei der 1:6-Klatsche beim FC Bayern München zeitweise herausragend gut hält, ist völlig bedient. Trainer Florian Kohfeldt versucht vergeblich, die „Krake“ ein wenig aufzumuntern.

Quelle: DeichStube